Wystarczyła jedna kolejka. Były kadrowicz ogłasza ws. Legii. "Trzeba się przyzwyczaić"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Na start nowego sezonu Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Zoran Arsenić. Drużyna Marka Papszuna prezentowała dosyć pragmatyczny styl. Czy na dłuższą metę okaże się on skuteczny? "Warszawski zespół niewątpliwie ma swoje ograniczenia" - pisze Kamil Kosowski.

Marek Papszun w białej czapce z daszkiem i okularach, w czarnej bluzie, patrzy przed siebie.
Marek PapszunTomasz KowalczukEast News

W zeszłym sezonie Legia Warszawa przechodziła olbrzymie perturbacje. Jesienią zespół prowadzili Edward Iordanescu oraz (tymczasowo) Inaki Astiz. Dopiero przyjście Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa okazało się zbawienne.

Pod jego wodzą "Wojskowi" odżyli. Do tego stopnia, że ostatecznie zajęli 6. miejsce, ocierając się o europejskie puchary. W piątek nową kampanię rozpoczęli od wyjazdowego spotkania z Pogonią Szczecin.

Bolesna prawda nt. Legii. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości

Goście wyszarpali komplet punktów dzięki bramce Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry. Tak czy inaczej rozpoczęli sezon od wygranej 1:0. Obecnie Legię charakteryzuje przede wszystkim pragmatyzm i odpowiedzialność taktyczna, czyli coś, na co szczególną uwagę zwraca Marek Papszun.

"Czy ten pragmatyzm będzie widoczny również w następnych tygodniach? Czy drużyna Marka Papszuna, pokiereszowana brakiem awansu do europejskich pucharów, a co za tym idzie ograniczonym budżetem, będzie wyciągać wygrane tak, jak przeciwko Portowcom?" - pyta w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego Onet" Kamil Kosowski.

Według byłego reprezentanta Polski obecny zespół Legii "niewątpliwie ma swoje ograniczenia", a do tego typu zadaniowych, czasami nawet "brudnych" spotkań i stylu "po prostu "trzeba się przyzwyczaić".

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Co więcej, Kosowski twierdzi także, że drużyna "Wojskowych" nie ma tyle jakości, co Raków za kadencji Papszuna.

"Pytanie, czy na koniec będzie sukces. Czy kibice będą zadowoleni, jak skończy się na awansie do europejskich pucharów? Na pewno tak. A jakim stylem to ekipa Papszuna osiągnie? To już nie jest tak istotne. Choć wydaje mi się, że będzie ciężko o miejsca premiowane pucharami, to trener Papszun w czasach Rakowa Częstochowa przyzwyczaił wszystkich, że chodzi tu przede wszystkim o taktykę i jego pomysł na mecz. Możemy spodziewać się, że tak właśnie będą wyglądały spotkania warszawskiego zespołu w tym sezonie" - czytamy.

W drugiej kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Zagłębiem Lubin.

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