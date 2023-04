Warszawianie nie zamierzali przestać naciskać na Raków i po trzydziestu minutach podwyższyli wynik. Co prawda najpierw sytuacji oko w oko z bramkarzem nie wykorzystał Muci , ale chwilę później do siatki trafił Rafał Augustyniak. Gospodarze świetnie rozegrali rzut rożny - Filip Mladenović i Josue tak rozegrali akcję zaledwie dwoma podaniami, że Bartosz Kapustka miał wielki komfort miejsca i czasu, asystując wspomnianemu 29-latkowi, który musiał tylko dołożyć nogę.

Radość kibiców Legii została jednak szybko zmącona przez gola kontaktowego gości. Ivi Lopez świetnie dośrodkował ze skrzydła, a w "szesnastce" najlepiej odnalazł się Bartosz Nowak i bardzo precyzyjnie posłał futbolówkę głową tuż przy słupku. Dominik Hładun był bez szans. W końcówce pierwszej połowy wspomniany Hiszpan miał jeszcze swoją szansę, ale uderzył nad poprzeczką. Raków przed przerwą pokazał, że nie należy go jeszcze skreślać.

Legia Warszawa - Raków Częstochowa 3:1. Stołeczny zespół w grze o tytuł

W drugiej odsłonie spotkania boiskowa temperatura nie zmalała. W 55. minucie sędzia Piotr Lasyk podyktował rzut karny dla częstochowian, jednak wycofał go po interwencji VAR-u. Bartosz Slisz nastąpił na stopę Giannisa Papanikolaou , ale tuż przed tym kontaktem zdołał wybić piłkę. Zaraz po tym goście mogli mieć kolejną wielką szansę na gola. Po niefrasobliwości Hładuna i Artura Jędrzejczyka przed niemal pustą bramką stanął Vladislavs Gutkovskis , ale ubiegł go wspaniałym wślizgiem Augustyniak.

Zamiast doprowadzenia do remisu podopieczni Marka Papszuna stracili trzecią bramkę. W 62. minucie Mladenović dośrodkował z kilkudziesięciu metrów na pole karne. Defensorzy skupili się na Pekharcie i zostawili bez krycia Wszołka , który nie miał żadnych problemów z wykończeniem głową.

Ostatnim zadaniem piłkarzy Kosty Runjaicia było przynajmniej dowiezienie tego wyniku. Udało się to, strata w tabeli między obiema drużynami została zredukowana z dziewięciu do sześciu punktów. Warszawianie udowodnili, że są realnie w grze o mistrzostwo kraju. Było to ich szesnaste z rzędu spotkanie oficjalne bez porażki.