Wymusił odejście z Ekstraklasy. Teraz chce go Legia. Głośno o 25-latku

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zgodnie z najświeższymi doniesieniami medialnymi Legia interesuje się ściągnięciem 25-letniego napastnika, który występuje obecnie w lidze rumuńskiej. W przeszłości piłkarz ten był zawodnikiem Śląska Wrocław, jednak jego odejście z obecnego beniaminka Ekstraklasy nie odbyło się w przyjaznych okolicznościach.

Assad Al-Hamlawi w biało-niebieskiej koszulce z rozłożonymi ramionami na stadionie przed kibicami.
Assad Al-HamlawiIMAGO/Vlad SuheschiNewspix.pl

Mowa o Assadzie Al-Hamlawim. To trzykrotny reprezentant Palestyny, który od 23 stycznia do 9 lipca 2025 roku był zawodnikiem Śląska Wrocław. Ściągnięto go za 250 tys. euro ze szwedzkiego IK Oddevold.

Wówczas Śląsk walczył o pozostanie w Ekstraklasie. Al-Hamlawi świetnie odnalazł się w naszej lidze. Rozegrał 16 spotkań, w których strzelił siedem goli. Latem jasnym stało się, że ekipa z Wrocławia spada do I ligi. Wtedy Palestyńczyk robił wszystko, aby opuścić drużynę.

Skandalista wróci do Ekstraklasy? Media: Legia już zaciera ręce

W pewnym momencie napastnik samowolnie opuścił zgrupowanie pierwszego zespołu, co było zwyczajną próbą wymuszenia transferu. Jego obóz publikował lakoniczne oświadczenia, aby polski klub jak najszybciej pozwolił mu odejść.

I tak też się stało. 8 lipca zeszłego roku Assad Al-Hamlawi przeszedł do rumuńskiego CS U Craiova za okrągły milion euro, czyli czterokrotnej więcej w stosunku do kwoty kupna. Tam spisał się równie dobrze. W dopiero co zakończonym sezonie wystąpił łącznie w 48 spotkaniach, zdobywając 16 bramek i notując cztery asysty.

Zobacz również:

Wynik meczu Polonia Warszawa - Juventus Academy Warszawa nie rozstrzygnął się na boisku / AFP, facebook Akademii Polonii Warszawa
Akademia Młodego Piłkarza

Duży zgrzyt w piłce młodzieżowej. "Bezsensowna atmosfera konfrontacji"

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Jego wartość rynkowa podskoczyła do dwóch milionów euro. Jak przekazał ostatnio rumuński portal Sport.ro., obecnie 25-latek znalazł się pod lupą... Legii Warszawa. Stołeczny klub szuka napastnika gwarantującego gole.

Ze względu na wspomniane liczby Palestyńczyk wzbudza zainteresowanie nie tylko zespołu Marka PapszunaW tym gronie znalazły się również marki, takie jak AEK Ateny, FSV Mainz czy Club Brugge.

Ciekawostką jest fakt, że oprócz szwedzkich klubów (Al-Hamlawi urodził się w szwedzkim Helsingborg) 25-latek przez dwa miesiące występował w tajskim Prime Bangkok. Być może lada moment znów przyjdzie mu wrócić do Ekstraklasy, w której zdołał już błysnąć. Jego kontrakt z CS U Craiova obowiązuje do końca przyszłego sezonu.

Zobacz również:

Roberto Piazza będzie pracować w Warszawie. Przed laty w Bełchatowie jego asystentem był Michał Winiarski
Ekstraklasa Mężczyzn

Siatkarski gigant ogłasza zmianę. Mentor Winiarskiego wraca do Polski

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Assad Al-Hamlawi świętujący gola w meczu Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin
Assad Al-Hamlawi świętujący gola w meczu Ekstraklasy z Zagłębiem LubinAleksander Bala / East NewsEast News
Grupa piłkarzy w szarych strojach sportowych świętuje bramkę lub ważny moment podczas meczu, widoczny uśmiech na twarzach, gesty uznania oraz logo sponsora na koszulkach
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w białej czapce z daszkiem i okularach, ubrany w sportową kurtkę z logo Legii Warszawa oraz oznaczeniem sponsora Plus500, stoi na tle stadionu.
Marek PapszunPiotr MatusewiczEast News


DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 08.06.2026. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja