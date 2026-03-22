Wymiana ciosów w szlagierze kolejki. Legia ucieka ze strefy spadkowej

Łukasz Żurek

Legia Warszawa zremisowała 1:1 z Rakowem Częstochowa na zamknięcie 26. kolejki Ekstraklasy. Pierwszoplanową postacią spotkania okazał się Jean-Pierre Nsame, który trafił do wyjściowej jedenastki "Wojskowych" pierwszy raz od sierpnia ubiegłego roku. Już w 7. minucie... zaliczył asystę przy bramce gości, ale po przerwie zrehabilitował się, skutecznie egzekwując rzut karny. Walcząca o ligowy byt ekipa z Łazienkowskiej jeszcze raz czmychnęła ze strefy spadkowej.

Jean-Pierre Nsame (nr 18) okazał się niezawodnym egzekutorem "jedenastki"MACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl

Twarzą tego spotkania był Marek Papszun. To on wyprowadził częstochowian z futbolowych nizin i zdobył z nimi pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Dziś, po nie do końca aksamitnym pożegnaniu z Rakowem, próbuje ratować przed degradacją Legię.

51-letni szkoleniowiec w mijającym tygodniu narzekał na kłopoty zdrowotne. W piątek trafił nawet do szpitala na badania. Pojawiła się informacja, że może nie zasiąść na ławce w trakcie meczu. Dopiero w niedzielne popołudnie powiadomiono, że sytuacja została opanowana.

Z pięciu poprzednich potyczek wyjazdowych Raków wygrał tylko jedną. A i tak dopiero po dogrywce. Za burtę Pucharu Polski wyrzucił Avię Świdnik.

Dlaczego zła passa miałaby dobiec końca akurat przy Łazienkowskiej - pytano? Może dlatego, że Legia nie była tutaj tak łatwa do ogrania od zamierzchłych czasów. A ze stolicy komplet punktów w tym sezonie wywoziły już zespoły mniej renomowane niże ten spod Jasnej Góry.

Nie minęło 10 minut, a goście prowadzili 1:0. Po centrze z kornera niefortunną interwencję we własnym polu karnym zaliczył Jean-Pierre Nsame. Odbił piłkę beztrosko piętą, stwarzając doskonałą okazję rywalowi - Lamine Diaby-Fadiga uderzył z najbliższej odległości do pustej bramki.

Dla kameruńskiego napastnika Legii był to pierwszy występ w podstawowym składzie od sierpnia ubiegłego roku. Zerwał wówczas ścięgno Achillesa. Powrót do wyjściowej jedenastki zaznaczył zatem fatalną asystą. Tyle że to nie było jego ostatnie słowo w tym starciu.

Od tego momentu przyjezdni skupili się głównie na spowalnianiu tempa gry i wybijaniu przeciwnika z rytmu. Jeśli piłka szybowała w światło ich bramki, bez zarzutu spisywał się Oliwier Zych.

Na przerwę wicemistrzowie Polski mogli schodzić z dwubramkowym prowadzeniem. Groźny strzał Jonatana Brunesa minimalnie minął jednak spojenie słupka z poprzeczką.

    Po zmianie stron Legia konsekwentnie dążyła do odrobienia strat. Efekt osiągnęła dopiero w 71. minucie. Skutecznym egzekutorem rzutu karnego okazał się Nsame.

    Chwilę wcześniej strzał Kameruńczyka ręką zablokował Ariel Mosór. Arbiter korzystał z systemu VAR. Decyzja mogła być jednak tylko jedna.

    W końcowym kwadransie znów o centymetry pomylił się Brunes. Tym razem z bliska trafił w słupek. Norweg okazał się bezapelacyjnie pechowcem tego wieczoru.

    Remis sprawił, że Raków nie wrócił na lokatę premiowaną grą w europejskich pucharach. Punkt wystarczył za to warszawianom, by po raz kolejny uciec ze strefy spadkowej. Ale po przerwie na występy drużyn narodowych batalia o przetrwanie zacznie się od początku.

      PKO Ekstraklasa
      26. Kolejka
      22.03.2026
      20:15
      Zakończony
      Jean-Pierre Nsame
      71' (k.)
      Lamine Diaby-Fadiga
      6'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Legia Warszawa
      Raków Częstochowa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      1 - 1
      Raków Częstochowa
      Posiadanie piłki
      54%
      46%
      Strzały
      18
      11
      Strzały celne
      2
      4
      Strzały niecelne
      7
      4
      Strzały zablokowane
      9
      3
      Ataki
      83
      62
      Rezultat spotkania już w 7. minucie otworzył Lamine Diaby-Fadiga
      Rezultat spotkania już w 7. minucie otworzył Lamine Diaby-FadigaRAFAL BARANSKI/ARENA AKCJINewspix.pl
      Jean-Pierre Nsame ponownie w wyjściowej jedenastce Legii. Na taki dzień czekał siedem miesięcy
      Jean-Pierre Nsame ponownie w wyjściowej jedenastce Legii. Na taki dzień czekał siedem miesięcy Szymon PulcynPAP
      Trener Marek Papszun na posterunku
      Trener Marek Papszun na posterunku RAFAL BARANSKI/ARENA AKCJINewspix.pl
