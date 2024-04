Przed inauguracją 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy w najgorszym położeniu znajdował się ŁKS Łódź, który z 17 punktami na koncie zamykał ligową stawkę. Do rundy z dwoma "oczkami" więcej przystępują piłkarze Ruchu Chorzów, którzy z kolei tracą pięć punktów do Korony Kielce i sześć do Puszczy, która znajduje się tuż nad strefą spadkową.