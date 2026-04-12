Wymiana ciosów w Krakowie. To było wielkie show. Legia tylko na to czekała

Paweł Nowak

Starciem Cracovii z Arką Gdynia rozpoczęliśmy niedzielne granie w PKO BP Ekstraklasie. Spotkanie to było bardzo ważne dla obydwu drużyn, bowiem ścisk w tabeli powoduje, że obie są zagrożone spadkiem. W końcu goście zajmowali miejsce właśnie w strefie spadkowej. Finalnie widowisko w Krakowie zakończyło się remisem 2:2. Taki wynik jest korzystny dla... chociażby Legii Warszawa, która zachowała dystans między strefą spadkową oraz środkiem tabeli.

Mecz Cracovia - Arka GdyniaFOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po marcowej przerwie reprezentacyjnej do gry wróciła PKO BP Ekstraklasa. W ten sposób powoli rozpoczęła się ostatnia, a zarazem najważniejsza część sezonu. Do niej Arka Gdynia przystąpiła na ławce z nowym szkoleniowcem - Dariuszem Banasikiem. Ten w swoim debiucie od razu poprowadził drużynę do niezwykle ważnego zwycięstwa 3:1 z Zagłębiem Lubin. W ten sposób szanse ekipy z Pomorza na utrzymanie nieco wzrosły.

Okazja na kolejne ligowe punkty nadeszła w niedzielę 12 kwietnia. W Krakowie na obiekcie przy ulicy Kałuży Arkę podjęła tamtejsza Cracovia. Zespół prowadzony przez Lukę Elsnera notuje niezły sezon, lecz ścisk w tabeli powodował, że również dość nieoczekiwanie mógł dołączyć do grona kandydatów do spadku. Z tego względu ligowy mecz przyjaźni był bardzo ważny zarówno z perspektywy gospodarzy, jak i gości.

Pierwsze minuty to walka głównie w środku pola. Obie drużyny próbowały sobie stworzyć dogodną sytuację, lecz ich było jak na lekarstwo. Najciekawsze były stałe fragmenty, bowiem po nich piłka znajdowała się w polu karnym, co nie było częstym obrazkiem. Do przełamania doszło w 24. minucie. Doskonale Gabriela Charpentiera odnalazł Amir Al Ammari, a napastnik ruszył z akcją indywidualną. Wpadł z piłką w pole karne i popisał się doskonałym wykończeniem. Jędrzej Grobelny nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. Z lewej strony z piłką pomknął Sebastian Kerk. Jeden z najlepszych zawodników Arki w ostatnim czasie znów pokazał, że ma znakomicie ułożoną nogę i dośrodkował wprost na głowę Oskara Kubicy. Jemu nie pozostało nic innego jak z bliskiej odległości umieścić piłkę w siatce. Po 30. minutach było 1:1.

Był to bardzo dobry dla oka fragment meczu. W 32. minucie znów dać o sobie znał Charpentier. Napastnik został odnaleziony po rzucie rożnym i oddał mocny strzał głową. Kapitalnie jednak na linii zachował się Grobelny. Kongijski zawodnik "Pasów" był niemal wszędzie i szukał okazji na drugie trafienie.

Mimo to pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Widowisko w Krakowie, podział punktów sprawiedliwy

Druga część rozpoczęła się "z wysokiego c". W 48. minucie rzut wolny nieopodal połowy boiska miała Arka. Stały fragment miał potencjał, bowiem piłkę zebrał Dawid Gojny. Ten zagrał do Vladislavsa Gutkovskisa, a Łotysz zachował się jak najlepsze "9" świata - przyjął, obrócił się i uderzył. "Arkowcy" po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie.

Powtórzyła się jednak sytuacja z pierwszej połowy. Odpowiedź rywali nadeszła lada moment. W 55. minucie na prawej stronie odważniej ruszył Hasić. Do tego popisał się idealnym dośrodkowaniem, a całą akcję wykończył Mauro Perković. W meczu przyjaźni był remis - 2:2.

Po tym trafieniu gra nieco zwolniła. Przy piłce dłużej utrzymywali się gospodarze, lecz z tego nic nie wynikało. W międzyczasie swoje sytuacje miał strzelec drugiego gola dla Arki - Gutkovskis. Jego strzały były niecelne. Cracovia rzadko miała szansę na kontry czy też szybsze ataki. Głównie były to próby rozgrywania - bezskuteczne.

Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i remisem 2:2. Taki rezultat spowodował, że Arka wydostała się ze strefy spadkowej co najmniej do poniedziałku (34 pkt). Wtedy do gry przystąpi Pogoń Szczecin, która spadła na 16. lokatę. Cracovia natomiast z dorobkiem 37 "oczek" zachowała 11. pozycję.

PKO Ekstraklasa
28. Kolejka
12.04.2026
12:15
Zakończony
Gabriel Charpentier
24'
Mauro Perkovic
53'
Oskar Kubiak
29'
V. Gutkovskis
48'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Cracovia
2 - 2
Arka Gdynia
Posiadanie piłki
44%
56%
Strzały
11
10
Strzały celne
6
4
Strzały niecelne
4
4
Strzały zablokowane
1
2
Ataki
75
81

Kibice podczas meczu Motor Lublin - Cracovia
Kibice CracoviiKAZIMIERZ KOZUCH/400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix/East News
Mężczyzna z ciemnymi włosami w czarnej kurtce siedzi na stadionowej ławce trenerskiej z białym i czerwonym oparciem na tle stadionowych siedzisk.
Luka ElsnerMarcin GolbaAFP
Dwóch piłkarzy w żółto-niebieskich strojach drużyny Arki Gdynia celebruje bramkę, jeden z zawodników wskazuje palcem w bok, a drugi obejmuje go z uśmiechem na twarzy.
Arka GdyniaAdam WarżawaPAP
