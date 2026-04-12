Wymiana ciosów w Krakowie. To było wielkie show. Legia tylko na to czekała

Po marcowej przerwie reprezentacyjnej do gry wróciła PKO BP Ekstraklasa. W ten sposób powoli rozpoczęła się ostatnia, a zarazem najważniejsza część sezonu. Do niej Arka Gdynia przystąpiła na ławce z nowym szkoleniowcem - Dariuszem Banasikiem. Ten w swoim debiucie od razu poprowadził drużynę do niezwykle ważnego zwycięstwa 3:1 z Zagłębiem Lubin. W ten sposób szanse ekipy z Pomorza na utrzymanie nieco wzrosły.

Okazja na kolejne ligowe punkty nadeszła w niedzielę 12 kwietnia. W Krakowie na obiekcie przy ulicy Kałuży Arkę podjęła tamtejsza Cracovia. Zespół prowadzony przez Lukę Elsnera notuje niezły sezon, lecz ścisk w tabeli powodował, że również dość nieoczekiwanie mógł dołączyć do grona kandydatów do spadku. Z tego względu ligowy mecz przyjaźni był bardzo ważny zarówno z perspektywy gospodarzy, jak i gości.

Pierwsze minuty to walka głównie w środku pola. Obie drużyny próbowały sobie stworzyć dogodną sytuację, lecz ich było jak na lekarstwo. Najciekawsze były stałe fragmenty, bowiem po nich piłka znajdowała się w polu karnym, co nie było częstym obrazkiem. Do przełamania doszło w 24. minucie. Doskonale Gabriela Charpentiera odnalazł Amir Al Ammari, a napastnik ruszył z akcją indywidualną. Wpadł z piłką w pole karne i popisał się doskonałym wykończeniem. Jędrzej Grobelny nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. Z lewej strony z piłką pomknął Sebastian Kerk. Jeden z najlepszych zawodników Arki w ostatnim czasie znów pokazał, że ma znakomicie ułożoną nogę i dośrodkował wprost na głowę Oskara Kubicy. Jemu nie pozostało nic innego jak z bliskiej odległości umieścić piłkę w siatce. Po 30. minutach było 1:1.

Rozwiń

Był to bardzo dobry dla oka fragment meczu. W 32. minucie znów dać o sobie znał Charpentier. Napastnik został odnaleziony po rzucie rożnym i oddał mocny strzał głową. Kapitalnie jednak na linii zachował się Grobelny. Kongijski zawodnik "Pasów" był niemal wszędzie i szukał okazji na drugie trafienie.

Mimo to pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Widowisko w Krakowie, podział punktów sprawiedliwy

Druga część rozpoczęła się "z wysokiego c". W 48. minucie rzut wolny nieopodal połowy boiska miała Arka. Stały fragment miał potencjał, bowiem piłkę zebrał Dawid Gojny. Ten zagrał do Vladislavsa Gutkovskisa, a Łotysz zachował się jak najlepsze "9" świata - przyjął, obrócił się i uderzył. "Arkowcy" po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie.

Powtórzyła się jednak sytuacja z pierwszej połowy. Odpowiedź rywali nadeszła lada moment. W 55. minucie na prawej stronie odważniej ruszył Hasić. Do tego popisał się idealnym dośrodkowaniem, a całą akcję wykończył Mauro Perković. W meczu przyjaźni był remis - 2:2.

Rozwiń

Po tym trafieniu gra nieco zwolniła. Przy piłce dłużej utrzymywali się gospodarze, lecz z tego nic nie wynikało. W międzyczasie swoje sytuacje miał strzelec drugiego gola dla Arki - Gutkovskis. Jego strzały były niecelne. Cracovia rzadko miała szansę na kontry czy też szybsze ataki. Głównie były to próby rozgrywania - bezskuteczne.

Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i remisem 2:2. Taki rezultat spowodował, że Arka wydostała się ze strefy spadkowej co najmniej do poniedziałku (34 pkt). Wtedy do gry przystąpi Pogoń Szczecin, która spadła na 16. lokatę. Cracovia natomiast z dorobkiem 37 "oczek" zachowała 11. pozycję.

Statystyki meczu Cracovia 2 - 2 Arka Gdynia Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 11 10 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 75 81

Kibice Cracovii KAZIMIERZ KOZUCH/400MM.PL/NEWSPIX.PL Newspix/East News

Luka Elsner Marcin Golba AFP

Arka Gdynia Adam Warżawa PAP

Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport