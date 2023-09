Wymarzony debiut trenera Widzewa. Pokonali niepokonanych

To było starcie dwóch różnych światów trenerskich. Jacek Zieliński to najstarszy szkoleniowiec w ekstraklasie. Kiery zaczynał pracę z seniorami, Daniel Myśliwiec chodzi do podstawówki. Trener Cracovii ma na koncie 370 meczów w ekstraklasie. Szkoleniowiec Widzewa w niedzielę w krajowej elicie debiutował.