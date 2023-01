Wymarzony debiut Fornalika! Zagłębie wypunktowało zdezorientowany Śląsk

Brak komunikacji utrudnia życie Śląskowi

Leszczyński uratował Śląsk raz, ale drugi raz już nie był w stanie. Wrocławianie wykonywali rzut rożny, zrobili to nie najlepiej i jeden z zawodników Zagłębia wybił piłkę byle dalej od własnego pola karnego. Nie przewidywał jednak pewnie, że Nahuel kompletnie nie dogada się z Leszczyńskim co do tego, kto powinien do tej bezpańskiej piłki ruszyć i dzięki temu jako pierwszy dopadnie do niej Damjan Bohar. Słoweniec cierpliwie poczekał na wsparcie, zagrał do nadbiegającego Kacpra Chodyny, a ten precyzyjnym strzałem dał Zagłębiu prowadzenie, którego zespół Waldemara Fornalika już do przerwy nie wypuścił.