Od wyjazdowego spotkania z Jagiellonią Białystok Bruk-Bet Termalica Nieciecza rozpocznie swój piąty w historii sezon w Ekstraklasie. Dotychczas piłkarzom z małej wioski leżącej w małopolskiej gminie Żabno nie udało się zbyt wiele zwojować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga, jaką ten klub przeszedł przez lata, musi robić wrażenie.

Za sukcesy klubu z Niecieczy odpowiedzialny jest bezpośrednio Krzysztof Witkowski. Przedsiębiorca i właściciel firmy Bruk-Bet postanowił zainwestować w klub z rodzinnej miejscowości. Z czasem w Niecieczy pojawił się nowoczesny stadion, który wraz z rosnącymi potrzebami klubu również się rozrastał.

Przełomowy dla Termaliki był sezon 2010/11, na który przypadł debiut w drugiej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Początki były trudne, bo przy pierwszym podejściu niewiele zabrakło, by Nieciecza szybko pożegnała się z zapleczem Ekstraklasy. Z czasem było już o wiele lepiej i przede wszystkim stabilniej. Apetyty rosły z każdym kolejnym meczem, dlatego z czasem zaczęto przebąkiwać o awansie do najwyższej ligi.

Walka o Ekstraklasę bywała dramatyczna. Raz marzenia zabrał... gol bramkarza

Zanim do tego doszło, Termalica podjęła trzy nieudane próby. Najbardziej bolesną była ta z sezonu 2012/13. Wówczas klub z Niecieczy na trzy kolejki przed końcem był liderem rozgrywek. W końcówce wszystko się jednak posypało. Porażki z również walczącymi o awans Zawiszą Bydgoszcz i Flotą Świnoujście mocno utrudniły im życie. Decydujący okazał się ostatni domowy mecz z Olimpią Grudziądz. Praktycznie do samego końca wszystko szło zgodnie z planem, Termalica prowadziła 1:0. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry po jednej z wielu wrzutek ogromne zamieszanie w polu karnym wykorzystał... bramkarz Olimpii. Michał Wróbel na tyle umiejętnie podstawił głowę pod piłkę, że ta zatrzepotała w siatce. To właśnie tych dwóch punktów straconych w kuriozalnych okolicznościach zabrakło, by sensacja stała się faktem. Z pecha Termaliki skorzystała wówczas Cracovia.

Upragniony awans przyszedł rok później, tym razem było już mniej nerwowo. Klub z małej miejscowości z miejsca wzbudził sensację nie tylko w krajowych, ale przede wszystkim międzynarodowych mediach. Pojawiły się dość oczywiste porównania do niemieckiego Hoffenheim. Skala oczywiście nie ta, lecz Termalica zrobiło wiele, by nie stać się chwilową anegdotą, która po roku wróci "tam, gdzie jej miejsce". Ekstraklasy zawojować się nie udało, lecz przez trzy lata udało się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Najlepiej to wyglądało w sezonie 2016/17 skończonej na ósmej pozycji w grupie mistrzowskiej. Rok później przyszedł spadek, po którym wrócić do Ekstraklasy nie było już tak łatwo.

Niecieczy udało się to dopiero za trzecim razem. Drugie podejście do Ekstraklasy było już znacznie gorsze, Termalica po zaledwie roku wróciła na zaplecze. Powoli można było ich traktować jako zespół mocny w skali I ligi, by co roku walczyć o wydostanie się z jej, ale zarazem za słaby, by coś znaczyć w Ekstraklasie.

Duży kryzys przyszedł na przełomie 2023 i 2024 roku. Drugie podejście Mariusza Lewandowskiego do pracy w roli trenera Termaliki zakończyło się fatalnie. Po drużynie znajdującej się w "czubie" tabeli nie było już śladu. W zamian sięgnięto po Marcina Brosza, którego krótkoterminowym celem było ustabilizowanie sytuacji. Długoterminowe plany w Niecieczy były łatwe do przewidzenia.

Efekty pracy Brosza obserwowaliśmy bardzo szybko. Po znakomitej rundzie jesiennej Termalica była jednym z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. Wiosna co prawda w ich wykonaniu była trochę słabsza, lecz wystarczyło to, by w Niecieczy mogli po raz trzeci w historii świętować awans do elity. Wraz z Bruk-Betem do Ekstraklasy awansowała również Arka Gdynia, a w barażach najlepiej poradziła sobie Wisła Płock.

Odmienił Termalikę, teraz powalczy o stabilizację. Marcin Brosz specjalistą od prowadzenia beniaminków

Marcin Brosz to uznana marka na rynku polskich trenerów. Największe sukcesy w klubowej karierze trenerskiej odnosił z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice. Co ciekawe, oba te kluby przejął, gdy te były w I lidze. Udało mu się z nimi awansować, a już przy pierwszym podejściu do Ekstraklasy zająć czwarte miejsce i awansować do europejskich pucharów. Czy ta historia powtórzy się w Niecieczy? Mało realne, w tym klubie pozytywnie przyjmą już pewne utrzymanie, a wszystko więcej będzie wynikiem zdecydowanie "ponad stan".

Ciekawym etapem kariery trenerskiej Brosza była kadencja na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 19. Wraz z naszą kadrą zdołał po długiej przerwie awansować na mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Bardzo blisko było nawet wejścia do strefy medalowej, jednak tę kwestię ostatecznie rozstrzygnął gorszy bilans bramkowy.

W tamtej drużynie grali piłkarze, którzy niewiele później trafili do seniorskiej kadry. Mowa tu o Antonim Kozubalu, Maxie Oyedele oraz Kacprze Urbańskim. Sam Brosz miał chrapkę, by dalej pracować z tą drużyną. Nakreślił nawet plan stworzenia "kadry olimpijskiej". Jego wizja nie zbiegła się jednak z planami PZPN, który wolał, by Brosz w dalszym ciągu pracował z kadrą U-19. Ta kość niezgody okazała się na tyle poważna, że zakończono dalszą współpracę.

Ciekawe transfery i udany okres przygotowawczy. Czy Termalica zaskoczy w Ekstraklasie?

Termalica ma za sobą udany okres przygotowawczy. W meczach sparingowych beniaminek Ekstraklasy pozostał niepokonany. O ile remisy z ŁKS-em Łódź, Puszczą Niepołomice i Wisłą Kraków wrażenia zrobić nie mogą, to grono pokonanych jest już zacne. Termalica nie tak dawno zdołała wygrać 3:1 z Rakowem Częstochowa, a później cypryjską Omonią Nikozja, która w Polsce przygotowywała się do startu w eliminacjach Ligi Konferencji.

Wiadomo, że nie należy bezkrytycznie przywiązywać się do rezultatów osiąganych w sparingach. I to z kilku względów. Przede wszystkim drużyny w danym momencie mogą znajdować się na innym etapie przygotowań. Uwzględnić trzeba również ciągłą rotację składu, co jest naturalną koleją rzeczy przy każdym test-meczu. Tak można spojrzeć na sparing z Rakowem. Dla Częstochowian był to pierwszy sprawdzian tego lata. Złośliwi stwierdzą natomiast, że Termalica strzeliła wicemistrzowi Polski trzy gole dopiero wtedy, gdy na boisku pojawili się mniej doświadczeni zawodnicy kojarzeni bardziej z zespołem rezerw.

Brosz w tym okienku transferowym sięgnął po dwóch zawodników, z którymi miał już okazję pracować. I to w czasie, gdy ich kariery znajdowały się w szczytowym momencie. Termalica sprowadziła do siebie Rafała Kurzawę i Jesusa Jimeneza, którzy grali w Górniku Zabrze za kadencji Marcina Brosza.

Kurzawa z Górnika trafił do reprezentacji Polski i strzelił gola na mundialu w Rosji. Zagraniczny etap kariery w jego wykonaniu nie był zbyt udany, lecz pomocnik wyraźnie odżył, grając w Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie w barwach "Portowców" grał regularnie, lecz klub nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Wieść gminna niosła, że rozstanie nie przebiegło w zbyt dobrej atmosferze.

Jesus Jimenez w Górniku stał się czołowym strzelcem Ekstraklasy. "Awansem" w jego przypadku był transfer do MLS. W Toronto FC wyglądało to naprawdę obiecująco - Hiszpan zanotował dziewięć trafień. Później było znacznie gorzej, pobyty w Dallas FC i greckim OFI zakończył z zaledwie jednym golem. Jimenez do swojej formy strzeleckiej powrócił w Indiach. W barwach Kerala Blasters zanotował 11 bramek strzelonych w zaledwie 18 występach.

Obaj zawodnicy są już po 30-stce (Jimenez ma 31 lat, a Kurzawa 32 lata), lecz ich dyspozycja z ostatnich miesięcy sprawia, że oczekiwania są spore.

Drugim duetem sprowadzonym przez Brosza są dwaj obrońcy sprowadzeni z rumuńskiej Universitatei Cluj. Prawą stronę defensywy zabezpieczyć ma 26-letni Radu Boboc. Nowy nabytek Termaliki ma swoim CV półfinał młodzieżowych mistrzostw Europy, a także występy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Ciekawym wzmocnieniem może okazać się Lucas Masoero. 30-letni Argentyńczyk jest środkowym obrońcą, który w swojej karierze występował m.in. na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Bułgarii i Rosji. W minionym sezonie w 36 spotkaniach strzelił aż sześć goli, co jak na defensora jest wyjątkowym wynikiem. Masoero ujawnił wówczas swoje zdolności gry w powietrzu - aż pięć ze strzelonych bramek padło po strzałach głową.

Pierwszy egzamin w Białymstoku

Przed Bruk-Betem Termaliką Nieciecza pierwszy sezon w Ekstraklasie po trzyletniej nieobecności. Zbliżająca się kampania może dać małżeństwu Witkowskich odpowiedź na pytanie, czy obecna strategia klubu jest tą właściwą. Dotychczasową pracę trenera Brosza trzeba oceniać pozytywnie. Ekstraklasa będzie jednak wielką weryfikacją. Już nie jeden trener poległ po wywalczeniu awansu. Wystarczyło kilka nieudanych spotkań, by narazić się władzom klubu na tyle, by zdecydowano się na podmiankę.

Celem Termaliki będzie przede wszystkim stabilność i utrzymanie się w lidze. Czy zespół z Niecieczy będzie w stanie zasłużyć na miano "rewelacji" sezonu i dorównanie beniaminkom z poprzedniej kampanii? Pierwsza ósemka byłaby dużym sukcesem dla tego klubu. Najbliższy sprawdzian możliwości już w piątek. Inauguracja sezonu odbędzie się w Białymstoku, gdzie o godzinie 18:00 Jagiellonia podejmie Termalikę. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach Interia Sport.

Marcin Brosz jest trenerem Termaliki Nieciecza od 19 marca 2024 roku. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza miniony sezon Betclic I ligi zakończyli na drugim miejscu i mogli świętować powrót do Ekstraklasy Grzegorz Wajda/REPORTER East News