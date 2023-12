Wyjątkowe sceny w Warszawie. Debiutancka bramka, ogromny pech kadrowicza

Legia Warszawa przystępowała do meczu z Cracovią z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku. "Wojskowi" w czwartek przypieczętowali swój awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wygrali pewnie 2:0 z AZ Alkmaar i choć holenderscy dziennikarze doszukiwali się kontrowersji i starali dyskredytować stronę polską, to wicemistrzowie Polski na wiosnę będą kontynuować przygodę z europejskimi pucharami. Ich forma ligowa pozostawiała jednak wiele do życzenia.