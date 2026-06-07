Po czteroletniej absencji Wisła Kraków wraca na boiska Ekstraklasy. O awansie ostatecznie przesądziła wygrana 2:0 nad Chrobrym Głogów. Niedługo później, tuż po gwizdku sędziego kończącego sezon 2025/26 wybuchła wielka feta, z której kadry szybko obiegły media na całym świecie.

Na stanowisku pierwszego trenera pozostał Mariusz Jop. "Biała Gwiazda" dokonała już pierwszych decyzji kadrowych. Póki co nie ogłoszono transferu żadnego z nowych zawodników, lecz Wisła przedłużyła umowę z kilkoma kluczowymi piłkarzami. W tym gronie są m.in. Maciej Kuziemka, Bartosz Jaroch czy James Igbekeme.

W niedzielny poranek Wisłą przekazała kolejne znakomite wieści dla swoich kibiców. O kolejny rok swój kontrakt z "Białą Gwiazdą" przedłużył Jordi Sanchez. Umowa Hiszpana z beniaminkiem Ekstraklasy zakłada możliwość prolongaty kontraktu o kolejny rok.

Wisła Kraków przedłużyła kontrakt z hiszpańskim napastnikiem. To nie koniec przygody z "Białą Gwiazdą"

- Jordi Sánchez zostaje z Białą Gwiazdą na dłużej. Kontrakt hiszpańskiego napastnika został przedłużony do 30 czerwca 2027 roku i zawiera możliwość przedłużenia o kolejny sezon. Od momentu dołączenia do krakowskiej Wisły rozegrał 11 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty - poinformowała Wisła na łamach oficjalnej strony internetowej klubu.

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Jordi Sanchez do Wisły trafił zimą po okresie gry dla japońskiego Consadole Sapporo. Hiszpan w Polsce nie był postacią anonimową. Zanim napastnik wyjechał do Azji, to przez dwa sezony z powodzeniem występował w Ekstraklasie jako piłkarz Widzewa Łódź.

Transfer Sancheza sprawił, że Wisła dysponowała duetem hiszpańskich napastników. Zdarzały się mecze, w których trener Jop stawiał jednocześnie na Sancheza oraz jego rodaka Angela Rodado. Niedługo po przyjściu do nowego klubu Sanchez doznał kontuzji, przez którą był wykluczony z gry na miesiąc.

Nowy sezon Ekstraklasy ruszy już 24 lipca. W czasie krótkiego okresu przygotowawczego Wisła wyjedzie na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Wśród sparingpartnerów "Białej Gwiazdy" znalazł się m.in. Wrexham, który otarł się o awans do Premier League. Potyczka z walijskim klubem ma być częścią obchodów 120-lecia założenia Wisły Kraków.

Wisła Kraków Marcin Golba AFP

Mariusz Jop Michal Klag East News





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