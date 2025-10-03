Czwartek był bardzo ważnym dniem dla Rakowa Częstochowa, jak i jego trenera Marka Papszuna. W Sosnowcu wicemistrz Polski zanotował oficjalny debiut w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dla szkoleniowca Rakowa był to z kolei debiut w zasadniczej fazie europejskich pucharów - za czasów gry tego klubu w fazie grupowej Ligi Europy pierwszym trenerem był Dawid Szwarga.

Do Sosnowca, gdzie Raków z przyczyn infrastrukturalnych rozgrywa spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji, przyjechała rumuńska Universitatea Craiova. Rywal jak najbardziej w zasięgu "Medalików", którzy kiepską formę w zmaganiach ligowych chcieli sobie powetować na scenie europejskiej.

Gospodarze już w pierwszej połowie zdecydowanie przycisnęli rywali, którzy przez całe 90 minut nie był w stanie oddać choćby jednego celnego strzału na bramkę strzeżoną przez Kacpra Trelowskiego. Gole dla Rakowa przyszły tuż po przerwie. Miejscowych na prowadzenie wyprowadził Tomasz Pieńko, a Rumunów w ostatnich fragmentach spotkania strzałem zza pola karnego "dobił" Oskar Repka. Universitatea przez praktycznie cała drugą połowę grała w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartką za faul taktyczny ukarany został Vladimir Screciu.

Raków na inaugurację zwyciężył 2:0, dzięki czemu zajmuje ósme miejsce w tabeli Ligi Konferencji. Przed drużyną z Częstochowy teraz dwa wyjazdy do Czech. Podopieczni Papszuna najpierw zagrają z Sigmą Ołomuniec (23 października, godz. 21:00), a później ze Spartą Praga (6 listopada, godz. 18:45).

Hiobowe wieści tuż po triumfie w Lidze Konferencji. Absencja kluczowego zawodnika będzie znacznie dłuższa

W lidze Rakowowi nie idzie tak dobrze, chociaż ostatnie tygodnie i tak przyniosły znaczną poprawę. Cenne remisy w starciach z Lechem Poznań i Legią Warszawa, a także pokonanie Widzewa Łódź pozwoliły Częstochowianom wydostać się ze strefy spadkowej. Aktualnie plasują się na 11. pozycji, a do trzeciej w tabeli Korony Kielce tracą siedem punktów (Raków ma do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie).

Bardzo przykrym aspektem ostatnich tygodni był poważny uraz Zorana Arsenicia, którego doznał w trakcie spotkania z Lechem. Kapitan Rakowa został na początku drugiej połowy brutalnie zaatakowany przez Luisa Palmę. Reprezentant Hondurasu opuścił murawę z czerwoną kartką, lecz to nie mogło poprawić sytuacji Arsenicia. Klub już na drugi dzień wydał diagnozę - złamana kość strzałkowa i około 6-8 tygodni przerwy. Kolejne wieści okazały się zdecydowanie gorsze.

Dzień po zwycięstwie z Rumunami Raków przekazał najnowsze wieści w sprawie stanu zdrowia swojego podstawowego defensora. Te są bardzo złe dla kibiców "Medalików". Uraz Arsenicia okazał się na tyle skomplikowany, że konieczne było przeprowadzenie zabiegu. Ten przeszedł bez żadnych komplikacji, lecz jego konsekwencją jest znaczne przedłużenie okresu rehabilitacji. Klub szacuje na ten moment, że Chorwata czekać będzie około 16 tygodni przerwy w treningach.

Raków tuż przed przerwą na mecze reprezentacji rozegra kolejne spotkanie w Ekstraklasie. W niedzielę 5 października o godzinie 14:45 przeciwnikiem wicemistrza Polski będzie Motor Lublin. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Raków Częstochowa - Univ. Craiova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Luis Palma faulujący Zorana Arsenicia Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki Ekstraklasy Emilia Krawczyk/REPORTER East News