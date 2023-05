Co się odwlecze to nie uciecze, w 38. minucie lider Śląska, John Yeboah uruchomił Michała Rzuchowskiego, który mocno wbił piłkę w pole karne. Na tzw. "długim słupku" czekał Petr Schwarz, który nie miał problemu ze skierowaniem piłki do siatki. Kibice Śląska jeszcze nie skończyli się cieszyć po pierwszym golu, a piłkarze już strzelili drugą. Yeboah przyjął piłkę obrócił się, popędził w stronę bramki Miedzi. Jej obrońcy wyraźnie przełączyli się na tryb wakacyjny, robili niezbyt wiele, żeby zatrzymać niemieckiego skrzydłowego, który huknął nie do obrony. Do przerwy 2-0 dla Śląska Wrocław!