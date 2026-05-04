Wygrał nagrodę piłkarza miesiąca, a teraz taki komunikat. Koszmarne wieści dla Lecha

Rafał Sierhej

Lech Poznań dość pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Wielkopolski wiele ze swoich zwycięstw zawdzięcza Alemu Gholizadehowi. Irańczyk w ostatnim meczu z Motorem Lublin doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Po kilku dniach przeszedł badania, a te są fatalne. "W tym sezonie już nie zagra" - czytamy w komunikacie medycznym klubu.

Ali GholizadehNurPhotoGetty Images

Lech Poznań w rundzie wiosennej punktuje najlepiej ze wszystkich polskich zespołów. Widać to doskonale w tabeli, która obejmuje ostatnie piętnaście spotkań. W tej Lech plasuje się na pierwszej pozycji. Ekipa z Wielkopolski w tym okresie zdobyła 30 oczek, strzelając 29 i tracąc 17 goli. 

Drugi jest GKS Katowice. Nie byłoby bez wątpienia tak dobrych rezultatów bez świetnej formy, którą prezentuje Ali Gholizadeh. Irańczyk nawet jeśli nie zawsze wpisywał się na listę strzelców, to prowadził zespół swoimi rajdami. W kwietniu został wybrany piłkarzem miesiąca w lidze. Niestety w ostatnim ligowym meczu sytuacja wokół 30-latka bardzo się skomplikowała.

Koszmar gwiazdy Lecha. Koniec sezonu

Już na początku spotkania z Motorem Lublin Gholizadeh niefortunnie upadł na boisko, przeskakując nad przeciwnikiem. Musiał zostać zmieniony, w związku z czym wokół Irańczyka zapanował gigantyczny niepokój. Od początku zdawało się, że problem zdrowotny związany jest z kolanem.

Niestety te przypuszczenia potwierdziły się po badaniach medycznych. "Skrzydłowy Lecha Poznań, Ali Gholizadeh nie dokończył z powodu kontuzji sobotniego meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin. Wykonane w niedzielę badania wykazały, że jeden z liderów Kolejorza zerwał więzadła krzyżowe przednie i w tym sezonie już nie zagra" - czytamy w komunikacie Lecha.

"W najbliższych dniach Gholizadeha czeka więc operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. Ali, życzymy dużo zdrowia i jesteśmy z Tobą!" - dodano. Oznacza to także, że Gholizadeh nie pojedzie na mundial, a jego przyszłość w Lechu jest niewiadomą. Umowa z klubem wygasa bowiem 30 czerwca.

Piłkarz w niebieskiej koszulce zasłania twarz dłonią w geście rozczarowania lub frustracji, obok w okręgu zbliżenie na zawodnika leżącego na murawie, wyrażającego ból.
