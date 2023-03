Wygrał mistrzostwo, Chelsea płaciła za niego fortunę. Zagra w Ekstraklasie?

Drinkwater był częścią fenomenalnej drużyny Leicester C ity, która w 2016 roku pod wodzą Claudio Ranieriego zaskoczyła cały świat i wygrała Premier League . Wraz z tym zespołem występował także w Lidze Mistrzów. Rok później Anglik zamienił ekipę "Lisów" na Chelsea , zostając bohaterem transferu wartego niemal 40 milionów euro . W Londynie podpisał 5-letni kontrakt, jednak na Stamford Bridge jego kariera zupełnie się zatrzymała. Łącznie zagrał w ledwie 23 meczach "The Blues ", lądując na kolejnych wypożyczeniach w: Burnley, Aston Villi, Reading czy nawet tureckiej Kasimpasie.

PKO Ekstraklasa. Danny Drinkwater był oferowany klubom naszej ligi

Wraz z końcem ubiegłego sezonu zakończył się też jego kontrakt z Chelsea i Drinkwater stał się wolnym zawodnikiem. Według informacji Tomasza Włodarczyka miał on być oferowany kilku klubom PKO Ekstraklasy , a jego żądania finansowe miały oscylować w okolicy 25 tysięcy euro . Co ciekawe, podobna sytuacja miała mieć miejsce latem , a wtedy oczekiwania przedstawione przez otoczenie piłkarza były dużo wyższe, łącznie z pensją na poziomie 40 tysięcy euro, a także samochodem i mieszkaniem opłacanym przez klub.

Do tego typu informacji należy jednak podchodzić z pewnym przymrużeniem oka, bo pośrednicy piłkarzy znajdujących się w takiej sytuacji co 32-latek szukają możliwości jego zatrudnienia w różnych miejscach, licząc, że nazwisko przyciągnie potencjalnie zainteresowanych. Sam piłkarz moze nawet do końca nie wiedzieć, że jego usługi były oferowane w konkretnym miejscu.