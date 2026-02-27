Wydał werdykt ws. przejęcia Legii. Następca Mioduskiego wskazany. Jest jeden problem

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Dariusz Mioduski rządzi w Legii Warszawa od ponad dekady. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że przejęciem klubu zainteresowany jest jeden z najbogatszych Polaków - Michał Brański. Głos w tej sprawie zabrał były właściciel "Wojskowych" Bogusław Leśnodorski. Wskazał największy problem.

Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi obok siebie na trybunach, rozmawiając ze sobą. W tle widoczne inne osoby ubrane formalnie, co sugeruje oficjalny charakter wydarzenia.
Wydał werdykt ws. przejęcia Legii. Następca Mioduskiego wskazany. Jest jeden problemMichal ChwiedukNewspix.pl

Dariusz Mioduski związany jest z Legią Warszawa od lipca 2012 roku. Biznesmen 1,5 roku później wspólnie z Bogusławem Leśnodorskim przejął 100 procent akcji. Z kolei w marcu 2017 odkupił udziały i został jedynym właścicielem, którym jest do dzisiaj.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Mioduski mógłby sprzedać Legię. Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni" przekazał, że "chętny musi przygotować 200 mln euro". To astronomiczna suma, która wydaje się wręcz nie do końca adekwatna.

Karol Nawrocki nawet się nie wahał. To zrobił z koszulką Arki

Jest chętny za zakup Legii. Były prezes wskazał największy problem

Kilka dni temu wstępne zainteresowanie kupnem Legii wyraził jeden z najbogatszych Polaków - Michał Brański. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl został zapytany wprost, czy chciałby kupić Legię. Odpowiedź biznesmena była twierdząca. "Uwielbiam polską piłkę. Nie mam teraz przestrzeni, żeby do niej wracać, ale myślę, że za kilka lat w jakiejś konfiguracji będę chciał to zrobić" - przyznał.

Do słów Brańskiego postanowił odnieść się Bogusław Leśnodorski, który sam kiedyś był właścicielem warszawskiego klubu.

Michał Brański, który od zawsze marzy, by zabłysnąć i zrobić coś dobrego dla polskiej piłki, pierwszy zaproponował, że z grupą współinwestorów, przyjaciół odkupi klub od Darka, za co trzymam kciuki, ponieważ uważam, że Michał jest świetnym potencjalnym właścicielem. Ma już swoje doświadczenia w piłce. Co prawda nie najlepsze, ale nic cię tak nie uczy, jak porażki. Jest osobą – moim zdaniem – stworzoną, by taką transakcję przeprowadzić
powiedział Leśnodorski w swoim cyklu "Gabinet Prezesa" na kanale Weszło.

Były prezes Legii wskazał jednak największą przeszkodę przy tego typu transakcji. - Niestety, uważam, że Darek będzie grał do końca i póki się nie wywróci to może się nie zgodzić na coś takiego - stwierdził.

Ponadto podkreślił, że kwota 200 milionów euro za Legię "jest minimum dwukrotnie za wysoka".

Zobacz również:

Adrian Siemieniec
Ekstraklasa

Jagiellonia była blisko, Siemieniec ujawnił. To powiedział piłkarzom w szatni

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa
Dariusz Mioduski, prezes Legii WarszawaAFP
Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach prowadzi rozmowę na trybunach vip sportowego stadionu, jeden z nich ma okulary przeciwsłoneczne i zarost, w tle widoczne przeszklone barierki i puste krzesła.
Bogusław Leśnodorski, 10.06.2019 r.Tomasz ChabiniakEast News
Starszy mężczyzna z siwymi kręconymi włosami w ciemnej marynarce, białej koszulce z plakietką i czerwonym przypinką, gestykuluje, stojąc na tle stadionu piłkarskiego.
Dariusz MioduskiTomasz Jastrzebowski/REPORTER East News
Bologna FC - SK Brann. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja