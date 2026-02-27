Wydał werdykt ws. przejęcia Legii. Następca Mioduskiego wskazany. Jest jeden problem

Dariusz Mioduski związany jest z Legią Warszawa od lipca 2012 roku. Biznesmen 1,5 roku później wspólnie z Bogusławem Leśnodorskim przejął 100 procent akcji. Z kolei w marcu 2017 odkupił udziały i został jedynym właścicielem, którym jest do dzisiaj.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Mioduski mógłby sprzedać Legię. Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni" przekazał, że "chętny musi przygotować 200 mln euro". To astronomiczna suma, która wydaje się wręcz nie do końca adekwatna.

Jest chętny za zakup Legii. Były prezes wskazał największy problem

Kilka dni temu wstępne zainteresowanie kupnem Legii wyraził jeden z najbogatszych Polaków - Michał Brański. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl został zapytany wprost, czy chciałby kupić Legię. Odpowiedź biznesmena była twierdząca. "Uwielbiam polską piłkę. Nie mam teraz przestrzeni, żeby do niej wracać, ale myślę, że za kilka lat w jakiejś konfiguracji będę chciał to zrobić" - przyznał.

Do słów Brańskiego postanowił odnieść się Bogusław Leśnodorski, który sam kiedyś był właścicielem warszawskiego klubu.

Michał Brański, który od zawsze marzy, by zabłysnąć i zrobić coś dobrego dla polskiej piłki, pierwszy zaproponował, że z grupą współinwestorów, przyjaciół odkupi klub od Darka, za co trzymam kciuki, ponieważ uważam, że Michał jest świetnym potencjalnym właścicielem. Ma już swoje doświadczenia w piłce. Co prawda nie najlepsze, ale nic cię tak nie uczy, jak porażki. Jest osobą – moim zdaniem – stworzoną, by taką transakcję przeprowadzić

Były prezes Legii wskazał jednak największą przeszkodę przy tego typu transakcji. - Niestety, uważam, że Darek będzie grał do końca i póki się nie wywróci to może się nie zgodzić na coś takiego - stwierdził.

Ponadto podkreślił, że kwota 200 milionów euro za Legię "jest minimum dwukrotnie za wysoka".

Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa AFP

Bogusław Leśnodorski, 10.06.2019 r. Tomasz Chabiniak East News

Dariusz Mioduski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Bologna FC - SK Brann. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport