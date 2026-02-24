Wycenił Legię na 200 milionów euro. Zgłosił się chętny. Postawił dwa warunki

Oprac.: Maciej Brzeziński

Dariusz Mioduski związany jest z Legią od ponad dekady. Całkiem niedawno pojawiły się informacje o możliwej kwocie pieniędzy za jaką byłby skłonny ją sprzedać. Horrendalna suma może nie odstraszyć potencjalnego kupca. Tym bardziej, że jeden z najbogatszych Polaków wyraził już wstępne zainteresowanie. Postawił jednak dwa warunki.

Mężczyzna z siwymi kręconymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym na tle loga klubu piłkarskiego Legia Warszawa, ubran w szarą marynarkę i sweter.
Dariusz Mioduski związany jest z Legią od 2012 rokuFoto OlimpikAFP

Dariusz Mioduski w lipcu 2012 roku znalazł się w radzie nadzorczej Legii Warszawa. Natomiast 1,5 roku później wspólnie z Bogusławem Leśnodorskim przejęli 100 procent akcji. Z kolei w marcu 2017 odkupił udziały i został jedynym właścicielem, którym jest do dzisiaj.

Mioduski nie jest ulubieńcem kibiców Legii, którzy wielokrotnie apelowali do niego, aby sprzedał klub. Na to się jednak nie zanosi, choć jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, ile kosztowałoby kupno tego klubu.

Media: Tyle kosztuje Legia Warszawa. Horrendalna suma

- Jeśli jest jakiś chętny to musi przygotować 200 mln euro - powiedział kilka dni temu Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni". Dziennikarz zdradził, że Mioduski jakiś czas temu spotkał się z biznesmenem, który były skłonny zainwestować w warszawski klub. - To jest cena, która według właściciela jest podyktowana tym, że jest ośrodek Legii, jest laboratorium Legii, potencjał kibicowski itd. Ten biznesmen byłby skłonny podjąć rozmowy, gdyby cena wynosiła 300 mln, ale złotych - dodał.

Ta suma mogła zaskoczyć, bo jeszcze pod koniec 2025 roku mówiło się, że Legia wyceniana jest na 80 mln euro. O takich pieniądzach wspominał Roman Kołtoń w "Programie Piłkarskim" na kanale YouTube "Meczyki.pl".

    Jest chętny na kupno Legii. Postawił dwa warunki

    Okazuje się, że zainteresowany kupnem Legii jest jeden z najbogatszych Polaków - Michał Brański. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl został zapytany wprost, czy chciałby kupić Legię. Odpowiedź biznesmena była twierdząca. Postawił jednak dwa warunki. - Natychmiast bym w to wszedł z grupą właściwych ludzi - powiedział.

    Drugim warunkiem jest czas dotyczący ewentualnego kupna.

    Uwielbiam polską piłkę. Nie mam teraz przestrzeni, żeby do niej wracać, ale myślę, że za kilka lat w jakiejś konfiguracji będę chciał to zrobić
    przyznał Brański.

    Brański był już związany z polską piłką. W 2019 roku został większościowym akcjonariuszem Stomilu Olsztyn. Jego przygoda z tym klubem trwała niespełna trzy lata, a rozstanie było spowodowane brakiem wsparcia ze strony władz miasta. "Z głębokim żalem informuję o moim rozstaniu z olsztyńską piłką - pisał w maju 2021 roku.

    Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
    Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jędrzejowski/REPORTEREast News
    Starszy mężczyzna z siwymi kręconymi włosami w ciemnej marynarce, białej koszulce z plakietką i czerwonym przypinką, gestykuluje, stojąc na tle stadionu piłkarskiego.
    Dariusz MioduskiTomasz Jastrzebowski/REPORTER East News
    Dariusz Mioduski
    Dariusz MioduskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
