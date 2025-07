Wybuchł skandal. Kamil Grosicki nie wytrzymał. Nazwał ich "marginesem"

Jako kapitan zespołu chcę jasno powiedzieć: w naszym klubie nie ma miejsca na rasizm. Słowa te kieruje do niewielkiej grupy marginesu , którzy ostatnio publikowali w sieci rasistowskie komentarze pod adresem naszych nowych zawodników. Nie akceptuję takich zachowań. Pogoń to klub otwarty, szanujący różnorodność i ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Stoję murem za naszymi nowymi zawodnikami, to świetni piłkarze i wartościowi ludzie. Chcemy budować silny, zgrany zespół, a do tego potrzebne jest wsparcie, nie podziały.