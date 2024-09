Wybrano sto największych talentów świata. Znalazło się miejsce dla Polaka

Pogoń Szczecin ma diament. Adrian Przyborek doceniony

Wśród stu największych talentów znalazło się miejsce dla jednego Polaka. Obsadził je Adrian Przyborek, czyli jedna z perełek akademii Pogoni Szczecin . Młody pomocnik tuż po swoich 16. urodzinach zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie , a trzeba dodać, że miało to miejsce jeszcze podczas sezonu 2022/2023. Choć w kolejnej kampanii wciąż zdarzało mu się występować w rezerwach, pozostawał w dynamice pierwszej drużyny i to ona stała się dla niego miejscem podstawowym. Dość powiedzieć, że w samej lidze wystąpił aż 22 razy, notując gola i trzy asysty.

Oczywisty lider rankingu, wielkie nazwiska za nim

Szczyt rankingu został zdominowany przez FC Barcelona. Bez większych niespodzianek, pierwsze miejsce zajmuje Lamine Yamal, który niedawno został najmłodszym piłkarzem w finałowej 30-tce plebiscytu Złotej Piłki. Za jego plecami znalazł się zaś rówieśnik, Pau Cubarsi. Środkowy defensor w połowie minionego sezonu wszedł z drzwiami do wyjściowego składu "Blaugrany" i nie oddał go do tej pory. Ponadto latem sięgnął z reprezentacją Hiszpanii po złoto igrzysk olimpijskich. Podium zamyka zaś Endrick, który w wieku 18 lat już otrzymuje swoje szanse w Realu Madryt i jest regularnie powoływany do kadry Brazylii.