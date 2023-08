Wybrał Rosję zamiast Ekstraklasy. Nie wydali ani grosza

Wybór padł na pomocnika Radomiaka Radom , Thabo Cele , który pochodzi z RPA, który w tym sezonie ani razu nie pojawił się na boisku.Wszystko przez to, że reprezentant RPA w zasadzie nie przygotowywał się z "Zielonymi" do rozgrywek. W tym czasie Cele reprezentował barwy swojego kraju podczas turnieju COSAFA. Do Radomia powrócił dopiero, na kilka dni przed inauguracją sezonu.

Thabo Cele odchodzi z Radomiaka. Zagra w Rosji

Zawodnik był na wylocie z klubu, jak informuje serwis weszło.com miał propozycje m.in. z ojczyzny z Kaiser Chiefs, ale wolał zostać w Europie. Ze względu na toczącą się wojnę, transfer do Rosji nie był łatwy do przeprowadzenia. Włoskie Sassuolo zrezygnowało z opcji zainkasowania ośmiu milionów euro na sprzedaży Rogerio do Spartak Moskwa. Zamiast tego trafił za niższą sumę do VfL Wolfsburg.