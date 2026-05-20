Wulgarny gest do kibiców. Jest kara dla gwiazdy Widzewa. Znamy szczegóły

Łódzki zespół jest w bardzo trudnej sytuacji. Choć na wzmocnienia w tym sezonie wydano niemal 23 mln euro, to losy pozostania w Ekstraklasie rozstrzygną się dopiero w ostatniej kolejce. Widzew ma wszystko w swoich rękach, bo do utrzymania, bez oglądania się na rywali, potrzebuje wygranej w spotkaniu z Piastem. Uniknie też spadku, niezależnie od wyniku, jeśli Lechia Gdańsk nie pokona Bruk-Betu Termalica Nieciecza.

Mecz z Gliwiczaniami Łodzianie rozegrają u siebie, a pod wodzą trenera Aleksandara Vukovicia to niewątpliwie ich atut. Z Serbem na ławce na własnym stadionie na 15 punktów możliwych do zdobycia wywalczył 13.

Jednak w ostatnim spotkaniu na pewno nie zabraknie nerwów, a do tego Piast w przypadku porażki może spaść z ekstraklasy. Śląską drużynę poprowadzi Daniel Myśliwiec, który w lutym został zwolniony z Widzewa. To kolejny smaczek tej rywalizacji.

Na dodatek nad Łodzianami zawisło widmo kary dla Bergiera (14 goli w tym sezonie). W poprzedniej kolejce Widzew przegrał w Kielcach z Koroną, a po meczu 27-letni napastnik wykonał obceniczny gest kierunku fanów gospodarzy.

Następnego dnia Bergier opublikował w mediach społecznościowych przeprosiny. "Przepraszam wszystkich kibiców za swoje zachowanie po piątkowym meczu. Było nieakceptowalne i nie przystaje profesjonalnemu piłkarzowi" - napisał i dodał, że "W Kielcach od początku meczu wielokrotnie byliśmy prowokowani, natomiast nie zmienia to faktu, że nie powinienem się tak zachować".

Komisja Ligi Ekstraklasy nie przechodzi obojętnie obok takich zachowań i zajęła się tym podczas środowego posiedzenia. W agendzie komisji sprawa miała rozpocząśc się o godz. 15. Zawodnik nie został wezwany na posiedzenie, a klub złożył wyjaśnienia.

Nie ziściły się obawy kibiców Widzewa (i zapewne nadzieje rywali w walce o utrzymanie), bo Bergier został tylko ukarany grzywną. Może zatem wystąpić w sobotnim meczu przeciwko Piastowi.

Sebastian Bergier (z prawej)

Sebastian Bergier





