Wulgarny gest do kibiców. Jest kara dla gwiazdy Widzewa. Znamy szczegóły

Andrzej Klemba

W sobotę Widzew zagra z Piastem Gliwice i to spotkanie zdecyduje, czy zespół zbudowany za największe pieniądze w historii Ekstraklasy zdoła się w niej utrzymać. Pod wielkim znakiem zapytania stał występ w tym meczu Sebastiana Bergiera, najlepszego strzelca Łodzian. Napastnikowi Widzewa puściły nerwy po porażce z Korona Kielce i Komisja Ligi zdecydowal, jak go spotka kara.

Sebastian Bergier w czerwonym stroju z zaciśniętymi pięściami, rozmyte trybuny stadionu w tle.
Sebastian Bergier musi zapłacić karę finansową

Łódzki zespół jest w bardzo trudnej sytuacji. Choć na wzmocnienia w tym sezonie wydano niemal 23 mln euro, to losy pozostania w Ekstraklasie rozstrzygną się dopiero w ostatniej kolejce. Widzew ma wszystko w swoich rękach, bo do utrzymania, bez oglądania się na rywali, potrzebuje wygranej w spotkaniu z Piastem. Uniknie też spadku, niezależnie od wyniku, jeśli Lechia Gdańsk nie pokona Bruk-Betu Termalica Nieciecza.

Mecz z Gliwiczaniami Łodzianie rozegrają u siebie, a pod wodzą trenera Aleksandara Vukovicia to niewątpliwie ich atut. Z Serbem na ławce na własnym stadionie na 15 punktów możliwych do zdobycia wywalczył 13.

Jednak w ostatnim spotkaniu na pewno nie zabraknie nerwów, a do tego Piast w przypadku porażki może spaść z ekstraklasy. Śląską drużynę poprowadzi Daniel Myśliwiec, który w lutym został zwolniony z Widzewa. To kolejny smaczek tej rywalizacji.

Na dodatek nad Łodzianami zawisło widmo kary dla Bergiera (14 goli w tym sezonie). W poprzedniej kolejce Widzew przegrał w Kielcach z Koroną, a po meczu 27-letni napastnik wykonał obceniczny gest kierunku fanów gospodarzy.

Następnego dnia Bergier opublikował w mediach społecznościowych przeprosiny. "Przepraszam wszystkich kibiców za swoje zachowanie po piątkowym meczu. Było nieakceptowalne i nie przystaje profesjonalnemu piłkarzowi" - napisał i dodał, że "W Kielcach od początku meczu wielokrotnie byliśmy prowokowani, natomiast nie zmienia to faktu, że nie powinienem się tak zachować".

Komisja Ligi Ekstraklasy nie przechodzi obojętnie obok takich zachowań i zajęła się tym podczas środowego posiedzenia. W agendzie komisji sprawa miała rozpocząśc się o godz. 15. Zawodnik nie został wezwany na posiedzenie, a klub złożył wyjaśnienia.

Nie ziściły się obawy kibiców Widzewa (i zapewne nadzieje rywali w walce o utrzymanie), bo Bergier został tylko ukarany grzywną. Może zatem wystąpić w sobotnim meczu przeciwko Piastowi.

Sebastian Bergier (z prawej)
Sebastian Bergier


