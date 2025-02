Wulgarny atak na sędziego, Feio znów puściły hamulce. Kara może być surowa

W oparach skandalu kończył się mecz Radomiaka Radom z Legią Warszawa. Pomiędzy piłkarzami, a przede wszystkim trenerami obu drużyn dochodziło do wielu napięć, a sytuacja eskalowała do tego stopnia, że obaj szkoleniowcy zostali przez arbitra wyrzuceni na trybuny - najpierw Joao Henriques, a później Goncalo Feio. Jak wynika z raportu sędziowskiego, opiekun "Wojskowych" w wulgarny sposób zaatakował Łukasza Kuźmę, za co może spotkań go dotkliwa kara.