Wytyczne dotyczące przekładania meczów w rundzie wiosennej na trzech najwyższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce zaktualizowała Ekstraklasa SA i PZPN.

"Termin może ulec zmianie w sytuacji, gdy na 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem, klub dysponuje tylko 13 lub mniejszą liczbą zawodników zgłoszonych do rozgrywek w obecnym sezonie" - czytamy w komunikacie.



Z tego powodu mogą być przekładane mecze

"Podstawą do przełożenia meczu może być także brak dostępności bramkarza lub młodzieżowca z ujemnym wynikiem testu, a zgłoszonego do rozgrywek lub występującego w zespole rezerw, lub w przypadku braku rezerw - występującego w najstarszym roczniku juniorskim.



Termin spotkania może zostać zmieniony także w razie wydania przez właściwy organ sanitarny decyzji o objęciu kwarantanną całego zespołu. Mecz takiej drużyny zostałby przełożony, jeśli kwarantanna obejmie okres do 48 godzin przed planowanym spotkaniem" - dodano.

