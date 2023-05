Wszystko jasne ws. Ishaka. Złe wieści dla fanów Lecha

Lech Poznań rozegrał wspaniały sezon w europejskich pucharach, dochodząc do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W końcówce sezonu ostatnim celem "Kolejorza" będzie próba zakończenia rozgrywek ligowych na podium. W tej chwili zespół ze stolicy Wielkopolski jest czwarty. Ma na koncie 49 punktów i traci zaledwie dwa do trzeciej w stawce Pogoni Szczecin. Co istotne, musi sobie radzić bez największej gwiazdy - Mikaela Ishaka.

Ishak o swojej sytuacji zdrowotnej: "Nie jestem w stanie trenować"

"Witam wszystkich. Dostałem wiele pytań o to, dlaczego nie gram. Chciałem skorzystać z okazji i poinformować was o mojej sytuacji. Od ponad miesiąca czułem, że coś jest nie tak w moim ciele. Po badaniach lekarskich przekazano mi, że mam infekcję bakteryjną. Niestety nie jestem w stanie teraz trenować ani grać. Przez krótki czas będę dalej przyjmował leki. Jak tylko sztab medyczny powie mi, że jestem zdrowy, to będę gotowy do gry. Chcę podziękować niesamowitym kibicom Lecha Poznań za to, że pytali, co ze mną" - napisał.