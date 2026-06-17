Wszystko jasne. Koszmarne losowanie polskich ekip. Z nimi powalczą o Ligę Mistrzów

Lech Poznań obronił tytuł mistrzów Polski. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena wygrał rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. Taki wynik sprawia, że "Kolejorz" drugi rok z rzędu powalczy o udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Co więcej, sytuacja Lecha w eliminacjach na papierze jest naprawdę obiecująca.

Drugą polską ekipą, która postara się wejść do tych elitarnych rozgrywek jest Górnik Zabrze. Drużyna ze Śląska wygrała rozgrywki Pucharu Polski i również powalczy o udział w Lidze Mistrzów, ale droga Górnika do potencjalnego sukcesu będzie zdecydowanie bardziej wybrukowana.

Losowanie LM zakończone. Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali rywali

Lech Poznań jako mistrz będzie rywalizował w ramach ścieżki mistrzowskiej. Co więcej, "Kolejorz" wszystkie rundy będzie rozgrywał jako ten teoretycznie lepszy, co sprawia, że rewanże będą w Poznaniu. Górnik musi przejść ścieżkę ligową i na takie przywileje liczyć nie może.

Losowanie odbyło się w środę 17 czerwca w Nyonie. Na pierwszy ogień poszła ścieżka mistrzowska, a w niej Lech Poznań. Zespół z Polski trafił na prawdopodobnie najtrudniejszego rywala. Mistrzowie Polski w drugiej rundzie zmierzą się z duńskim AGF Aarhus, czyli najtrudniejszego z możliwych rywali.

Górnik Zabrze trafił jeszcze gorzej. Polski zespół zagra z tureckim Fenerbahce Stambuł, a więc ekipą, którą jeszcze niedawno prowadził Jose Mourinho. Gorzej się nie dało. Pierwsze spotkania polskich ekip odbędą się 21-22 lipca. Rewanże zaplanowane są na kolejny tydzień. Relacje z meczów na Sport.Interia.pl.

Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów Monika Wantoła INTERIA.TV





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