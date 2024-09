Wszystko jasne, klub Ekstraklasy ma nowego trenera. Jest już komunikat

Janusz Niedźwiedź został ogłoszony nowym szkoleniowcem Stali Mielec. Podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Trzy dni temu stanowisko to opuścił Kamil Kiereś. Po piątkowej porażce 0:2 z Lechem Poznań cierpliwość zarządu się skończyła i w sobotę został zwolniony. Z kolei Niedźwiedź także niedawno, bo 24 sierpnia pożegnał się z Ruchem Chorzów. W tym sezonie "Niebiescy" uzbierali tylko 10 punktów na 24 możliwe i zajmują 10. miejsce w tabeli.

- Dziękuję klubowi za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Stal Mielec to zespół, który piąty sezon z rzędu występuje w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy i to właśnie Ekstraklasa jest miejscem, gdzie Stal ma grać przez kolejne lata. Zapewniam wszystkich biało-niebieskich kibiców, że zrobimy wszystko, aby nasz zespół zajął jak najwyższe miejsce na koniec sezonu 2024/2025. Stal Mielec to drużyna, która do każdego przeciwnika będzie podchodzić bez kompleksów, walcząc zawsze o trzy punkty. Cieszę się, że wracam na Podkarpacie, gdzie na stałe mieszkam wraz ze swoją rodziną - powiedział Niedźwiedź, cytowany przez oficjalną stronę klubu.