Wszyscy czekali, co zrobi Podolski. Kapitulacja w derbach Śląska

Pierwsze w tym sezonie derby Śląska miały atmosferę wielkiego święta . Górnik oraz GKS w końcu spotkali się w meczu o punkty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zachęciło to kibiców do tłumnego przybycia na stadion przy ulicy Roosevelta. W zamian za głośny doping fani oczekiwali widowiskowego spotkania i takie też otrzymali. Na pierwsze trafienie obserwatorzy czekali niecałe pięć minut. Sympatyków gospodarzy do euforii po raz pierwszy od ponad pół roku doprowadził Lukas Podolski. Niemiec napędził akcję, później doskonale odnalazł się polu karnym i pewnie skierował piłkę do siatki.

W pierwszej połowie odpowiedzi ze strony gości się nie doczekaliśmy. Miejscowi też nie podwyższyli prowadzenia, co zwiastowało emocjonującą drugą część konfrontacji. W niej zawodnicy z Zabrza znów dali kibicom powody do radości. Tym razem bramkarza rywali zaledwie trzy minuty po powrocie na boisko pokonał Josema. Jak się później okazało, to jeszcze nie był koniec ofensywnych popisów podopiecznych Jana Urbana. Po nieco ponad godzinie gry znów dał o sobie znać Lukas Podolski. Pojawiła się realna szansa na hat-tricka. Co niektórzy fani nerwowo zaczęli szukać swoich telefonów, by przyszykować się na nagranie tego wyjątkowego momentu.