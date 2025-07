W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy wysoko przegrały także Jagiellonia Białystok i Lech Poznań , czyli zespoły, które mają równie ambitne cele, co Pogoń. - Nie będę patrzył na to, że inne zespoły z czołówki też wysoko przegrały, bo mi jest wstyd. Trzeba się wziąć do roboty, bo po takiej porażce mental trzeba naprawić, aby wygrać przy wsparciu naszych kibiców z Motorem - dodał kapitan Pogoni.

Grosicki podkreślił, że trener był bardzo zły po meczu i wyraził nadzieję, że podczas analizy padną mocne słowa. - Pogoń Szczecin to nie jest zespół, który chce sobie pograć. My marzymy o czymś. Potrzebujemy w każdym dawać z siebie serce. Pogoń to nie jest zespół do promowania. Tu jak przychodzisz to musisz wiedzieć, że tu jest robota do wykonania. Zawodnicy muszą skupić się na tym co jest tutaj - opowiadał i nagle wypalił też na temat zakończenia kariery sportowej. - Jako kapitan tego oczekuję, bo chcę karierę zakończyć po dobrym sezonie, a nie po takim blamażu jak tutaj. Wiadomo, jest jeszcze dużo meczów, ale musimy do roboty wziąć się wszyscy, od zawodników po szefów, sztab szkoleniowy i wszystkich w klubie - powiedział.