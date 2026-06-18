Wstrząsy wtórne w Wieczystej. Oficjalny komunikat, na liście reprezentant Polski
Po awansie do PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę przebudowę zespołu. Już jakiś czas temu klub Wojciech Kwietnia pożegnał aż dziewięciu zawodników. 18 czerwca na oficjalnej stronie zespołu pojawił się komunikat o kolejnych rozstaniach. Tym razem w gronie odchodzących graczy znalazł się między innymi ikoniczny reprezentant Polski.
W sezonie 2025/2026 marzenia fanów Wieczystej spełniły się. Klub, który jeszcze nie tak dawno temu znajdował się na niższych szczeblach rozgrywkowych, wywalczył sobie awans do PKO BP Ekstraklasy.
Wojciech Kwiecień i spółka nie zamierzają jednak poprzestawać na "odhaczeniu" swojego celu. Z racji na zupełnie nowe realia, zespół z Krakowa zaczął solidną przebudowę składu. Na pierwszy ogień poszła kwestia pożegnań. Nie tak dawno temu Wieczysta poinformowała kibiców o zakończeniu współpracy z aż dziewięcioma zawodnikami. Jak się jednak okazuje, na tym nie zakończyła się lista zawodników dochodzących z beniaminka.
Komunikat Wieczystej ws. reprezentanta Polski. To naprawdę koniec
18 czerwca 2026 roku Wieczysta Kraków, za pomocą swoich mediów społecznościowych, poinformowała o zakończeniu współpracy z kolejnymi zawodnikami. Wśród nich znalazł się między innymi gracz, który wywołuje bardzo pozytywne skojarzenia w sercach tysięcy kibiców z kraju nad Wisłą.
"Rafał Pietrzak, Michał Pazdan i Maciej Gajos żegnają się z Wieczystą Kraków. Trudno opowiedzieć historię ostatnich sukcesów naszego Klubu bez tych nazwisk. Rafał Pietrzak, Michał Pazdan i Maciej Gajos należeli do liderów naszej drużyny, pełniąc również funkcję kapitanów zespołu. Rafał i Michał byli częścią zespołu na całej drodze od III ligi do PKO BP Ekstraklasy, natomiast Maciek dołączył przed minionym sezonem i odegrał ważną rolę w drużynie, która wywalczyła historyczny awans. Dziękujemy za wszystkie występy, zaangażowanie i wkład w historię Wieczystej Kraków. Powodzenia, Panowie!" - przekazali przedstawiciele krakowskiej ekipy.
Tym sposobem, na przestrzeni tygodnia z Wieczystą Kraków pożegnało się aż 12 zawodników. Nie oznacza to jednak, że włodarze ekipy nie myślą równolegle o wzmocnieniach składu. W tej kwestii ich działania nie przyniosły póki co zbyt dużych rezultatów.