Wstrząsy wtórne w Wieczystej. Oficjalny komunikat, na liście reprezentant Polski

W sezonie 2025/2026 marzenia fanów Wieczystej spełniły się. Klub, który jeszcze nie tak dawno temu znajdował się na niższych szczeblach rozgrywkowych, wywalczył sobie awans do PKO BP Ekstraklasy.

Wojciech Kwiecień i spółka nie zamierzają jednak poprzestawać na "odhaczeniu" swojego celu. Z racji na zupełnie nowe realia, zespół z Krakowa zaczął solidną przebudowę składu. Na pierwszy ogień poszła kwestia pożegnań. Nie tak dawno temu Wieczysta poinformowała kibiców o zakończeniu współpracy z aż dziewięcioma zawodnikami. Jak się jednak okazuje, na tym nie zakończyła się lista zawodników dochodzących z beniaminka.

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18 czerwca 2026 roku Wieczysta Kraków, za pomocą swoich mediów społecznościowych, poinformowała o zakończeniu współpracy z kolejnymi zawodnikami. Wśród nich znalazł się między innymi gracz, który wywołuje bardzo pozytywne skojarzenia w sercach tysięcy kibiców z kraju nad Wisłą.

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"Rafał Pietrzak, Michał Pazdan i Maciej Gajos żegnają się z Wieczystą Kraków. Trudno opowiedzieć historię ostatnich sukcesów naszego Klubu bez tych nazwisk. Rafał Pietrzak, Michał Pazdan i Maciej Gajos należeli do liderów naszej drużyny, pełniąc również funkcję kapitanów zespołu. Rafał i Michał byli częścią zespołu na całej drodze od III ligi do PKO BP Ekstraklasy, natomiast Maciek dołączył przed minionym sezonem i odegrał ważną rolę w drużynie, która wywalczyła historyczny awans. Dziękujemy za wszystkie występy, zaangażowanie i wkład w historię Wieczystej Kraków. Powodzenia, Panowie!" - przekazali przedstawiciele krakowskiej ekipy.

Tym sposobem, na przestrzeni tygodnia z Wieczystą Kraków pożegnało się aż 12 zawodników. Nie oznacza to jednak, że włodarze ekipy nie myślą równolegle o wzmocnieniach składu. W tej kwestii ich działania nie przyniosły póki co zbyt dużych rezultatów.

Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków Marcin Golba AFP

Wisła Kraków - Wieczysta Kraków Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim i Michałem Pazdanem w składzie Foto Olimpik AFP





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