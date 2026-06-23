Wstrząsy wtórne po spadku z Ekstraklasy. Nagły komunikat Lechii, padło 8 nazwisk

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Początkowe problemy Lechii Gdańsk w połączeniu z kiepskim sezonem 2025/2026 poskutkowały spadkiem tej drużyny do Betclic I Ligi. W perspektywie nowych realiów klub musiał podjąć kilka istotnych decyzji. 23 czerwca na oficjalnym profilu "Biało-zielonych" pojawił się komunikat, dotyczący aż 8 dotychczasowych zawodników.

Zawodnicy Lechii Gdańsk
Piłkarze Lechii GdańskMATEUSZ SLODKOWSKIGetty Images

Sezon 2025/2026 Lechia Gdańsk rozpoczęła z dość poważnym utrudnieniem. Ze względu na wcześniejsze problemy, na klub ten została nałożona kara w postaci odjęcia pięciu punktów od ogólnego rezultatu.

Po rozpoczęciu sezonu zawodnicy z Trójmiasta zdecydowanie nie błyszczeli natomiast wzorową formą. Gra "w kratkę" zakończyła się odniesieniem 12 wygranych, 7 remisów oraz 15 porażek. Taki bilans zapewnił natomiast Lechii Gdańsk odległą 16. lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do ostatniego miejsca gwarantującego pozostanie w elicie polskiego futbolu "Biało-zielonym" zabrakło 3 punktów.

Włodarze Lechii Gdańsk wciąż nie mogą pogodzić się z relokacją do niższej klasy rozgrywkowej. Niewiele wskazuje jednak na to, że Gdańszczanie będą w stanie w jakikolwiek sposób odmienić swój los.

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Zmiana poziomu rozgrywkowego bardzo często idzie w parze ze sporymi roszadami personalnymi. Nie inaczej jest w przypadku Lechii Gdańsk, która powoli zaczyna przygotowywać się do nadchodzącej kampanii. 23 czerwca otrzymaliśmy oficjalne klubowe komunikaty. Z ich treści dowiedzieliśmy się, że Gdańszczanie wejdą w kolejny sezon "ubożsi" o 8 piłkarzy.

- Miłosz Kałahur, Matej Rodin, Bohdan Sarnavskyi, Aleksandar Ćirković, Maksym Diachuk, Anton Tsarenko i Alex Paulsen opuścili Lechię Gdańsk. Dziękujemy za reprezentowanie biało-zielonych barw i trzymamy kciuki za dalsze kariery - przekazali przedstawiciele Lechii Gdańsk za pomocą swoich mediów społecznościowych.

W osobnym oświadczeniu Lechia Gdańsk poinformowała natomiast o rozstaniu z Dawidem Kurminowskim. Spadkowicz, korzystając ze specjalnej klauzuli, postanowił bowiem rozwiązać umowę z tym zawodnikiem. Tym samym po oficjalnym zakończeniu sezonu 2025/2026 (30 czerwca 2026 roku) Kurminowski stanie się wolnym zawodnikiem.

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Matej Rodin
Matej RodinEurasia Sport ImagesGetty Images
Piłkarz w zielono-białym stroju z piłką przy nodze prowadzi akcję na murawie podczas meczu, w tle drugi zawodnik z tej samej drużyny.
Dawid KurminowskiMATEUSZ SLODKOWSKIGetty Images


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