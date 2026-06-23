Wstrząsy wtórne po spadku z Ekstraklasy. Nagły komunikat Lechii, padło 8 nazwisk

Po rozpoczęciu sezonu zawodnicy z Trójmiasta zdecydowanie nie błyszczeli natomiast wzorową formą. Gra "w kratkę" zakończyła się odniesieniem 12 wygranych, 7 remisów oraz 15 porażek. Taki bilans zapewnił natomiast Lechii Gdańsk odległą 16. lokatę w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do ostatniego miejsca gwarantującego pozostanie w elicie polskiego futbolu "Biało-zielonym" zabrakło 3 punktów.

Włodarze Lechii Gdańsk wciąż nie mogą pogodzić się z relokacją do niższej klasy rozgrywkowej. Niewiele wskazuje jednak na to, że Gdańszczanie będą w stanie w jakikolwiek sposób odmienić swój los.

Duże zmiany w Lechii Gdańsk. Klub pożegnał aż ośmiu zawodników

Zmiana poziomu rozgrywkowego bardzo często idzie w parze ze sporymi roszadami personalnymi. Nie inaczej jest w przypadku Lechii Gdańsk, która powoli zaczyna przygotowywać się do nadchodzącej kampanii. 23 czerwca otrzymaliśmy oficjalne klubowe komunikaty. Z ich treści dowiedzieliśmy się, że Gdańszczanie wejdą w kolejny sezon "ubożsi" o 8 piłkarzy.

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- Miłosz Kałahur, Matej Rodin, Bohdan Sarnavskyi, Aleksandar Ćirković, Maksym Diachuk, Anton Tsarenko i Alex Paulsen opuścili Lechię Gdańsk. Dziękujemy za reprezentowanie biało-zielonych barw i trzymamy kciuki za dalsze kariery - przekazali przedstawiciele Lechii Gdańsk za pomocą swoich mediów społecznościowych.

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W osobnym oświadczeniu Lechia Gdańsk poinformowała natomiast o rozstaniu z Dawidem Kurminowskim. Spadkowicz, korzystając ze specjalnej klauzuli, postanowił bowiem rozwiązać umowę z tym zawodnikiem. Tym samym po oficjalnym zakończeniu sezonu 2025/2026 (30 czerwca 2026 roku) Kurminowski stanie się wolnym zawodnikiem.

Alex Paulsen PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Matej Rodin Eurasia Sport Images Getty Images

Dawid Kurminowski MATEUSZ SLODKOWSKI Getty Images





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