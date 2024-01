Mama nie wiedziała, że mam ucho przy słuchawce i słyszałem, co mówi do koleżanki. 'Władziu, ja już wiem, że nie wrócę. Proszę cię, na ile będziesz mogła, dowiaduj się, co z Kasią i Markiem'. Wpadłem w szał, gdy to usłyszałem. Płakałem i nie mogłem się uspokoić. Czy dwunastoletnie dziecko kochające swoją matkę mogło usłyszeć coś gorszego?

~ wspomina Motyka