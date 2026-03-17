Wstrząs w Szczecinie, gwiazda Pogoni surowo ukarana. Trener postanowił go skreślić

W iście dramatycznych okolicznościach Pogoń Szczecin wygrała w poniedziałek z Koroną Kielce. Zwycięstwo w doliczonym czasie gry zapewnił Jose Pozo. Pozwolił tym samym odciągnąć nieco uwagę od kuriozalnego błędu Valentina Cojocaru, po którym padł gol na 1:0 dla Korony Kielce. Takich sytuacji nie widuje się nawet na orlikach.

Bramkarz "Portowców" próbując wybić piłkę... wrzucił ją do własnej bramki. Na szczęście dla niego dwa gole Pozo zapewniły gospodarzom trzy punkty.

Pogoń Szczecin. Benjamin Mendy ukarany przez trenera. Poznaliśmy szczegóły

Ku zaskoczeniu kibiców, w kadrze meczowej nie znalazł się sprowadzony latem Benjamin Mendy. Była gwiazda Manchesteru City co prawda nie jest zawodnikiem pierwszego planu, ale jednak zaliczyła cztery kolejne spotkania z minutami. Tym razem Francuz został jednak odesłany na trybuny.

Sytuację w rozmowie z CANAL+ wyjaśnił trener Pogoni - Thomas Thomasberg. Jak się okazuje, szkoleniowiec chciał w ten sposób ukarać Mendy'ego.

Mendy spóźnił się na trening. Dla mnie to normalne, że w takiej sytuacji musiał znaleźć się poza składem

Wyceniany niegdyś na 45 milionów euro defensor od początku sezonu rozegrał w barwach Pogoni Szczecin siedem meczów. Przełożyło się to na zaledwie 257 minut na boisku. Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby "Portowcy" mieli przedłużyć z nim wygasającą wraz z końcem czerwca umowę.

