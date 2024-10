Wstrząs w Śląsku przed meczem ostatniej szansy. Magiera się nie zawahał, piłkarze ukarani

Trzy remisy, sześć porażek i gigantyczne rozczarowanie, którego skali nie sposób ująć żadną miarą. Śląsk Wrocław na starcie sezonu w niczym nie przypomina kapitalnej drużyny z ubiegłej kampanii. Wicemistrz Polski jako jedyna drużyna nie ma na koncie ani jednego zwycięstwa , a do tego ustanowił antyrekord Ekstraklasy. Nigdy nie zdarzyło się, żeby medalista zanotował tak katastrofalny start.

Śląsk ustanowił antyrekord Ekstraklasy. Kibice potężnie rozczarowani startem sezonu

Śląsk jest ostatni w tabeli i z dorobkiem czterech punktów traci cztery oczka do przedostatniej Puszczy Niepołomice. Zdaniem kibiców nie usprawiedliwia go nawet fakt, że ma wciąż dwa zaległe spotkania do rozegrania. "Wojskowi" kompromitują się w kolejnych spotkaniach, jak w 11. kolejce przeciwko Cracovii. Mimo prowadzenia 2:0 gospodarze przegrali 2:4.