Wstrząs w Legii Warszawa, Papszun straci wielką gwiazdę? Bajeczna oferta dla Polaka

Jakub Rzeźnicki

Najbliższe miesiące dla Marka Papszuna będą z pewnością niezwykle wymagające. Legia Warszawa przerwę zimową spędza w strefie spadkowej, a do tego kadra w oczach nowego trenera nie spełnia odpowiednich kryteriów jakości. Jakby tego było mało, szkoleniowiec wkrótce może stracić jedną z największych gwiazd. Gruchnęła informacja, że do stołecznego klubu wpłynęła już bajeczna oferta. I to niejedna.

Trener drużyny piłkarskiej Legii Warszawa ubrany w zimową kurtkę i czapkę z klubowym herbem, stojący na pierwszym planie z otwartymi ustami, prawdopodobnie wydający polecenia. W ramce grupa zawodników Legii Warszawa w zielonych strojach i kurtkach obse...
Marek Papszun wkrótce może straci wielką gwiazdęPIOTR KUCZA/MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Odkąd tylko Inakiego Astiza na stanowisku trenera Legii Warszawa zastąpił Marek Papszun jak grzyby po deszczu wyrosły plotki dotyczące przyszłości wielu gwiazd. Nie ulega wątpliwości, że "Wojskowych" czeka prawdziwa rewolucja kadrowa.

Rewolucja kadrowa w Legii Warszawa? Wielu piłkarzy na wylocie

Szkoleniowiec błyskawicznie skreślił już kilku graczy na czele z Claude Goncalvesem. Papszun publicznie zadeklarował, że Portugalczyk może już szukać sobie nowego klubu. A to dopiero pierwsze nazwisko na liście zawodników, którzy w najbliższym czasie prawdopodobnie odejdą z Legii.

    Znajdują się na niej także Radovan Pankov, Kacper Tobiasz, czy wreszcie Bartosz Kapustka. I chociaż Papszun liczy na reprezentanta Polski, co też zadeklarował mu w rozmowie, jego odejście wydaje się nieuniknione.

    Papszun już pogodzony. Media: Kapustka odejdzie latem

    Szymon Janczyk z redakcji "Weszło" ujawnił, że kontrakt Kapustki nie zostanie przedłużony. A wygasa już w czerwcu 2026 roku. Trudno się jednak dziwić takiej decyzji 29-latka. Do stołecznego klubu wpłynęło za niego wiele, "bajecznie" brzmiących ofert.

    Z naszych ustaleń wynika, że o Kapustkę pytają kluby z kierunków arabskich. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie – w tych okolicach wkrótce możemy oglądać reprezentanta Polski
    czytamy na "Weszło"

    Najbliższe miesiące Kapustka ma spędzić w Legii, gdzie będzie ważnym "żołnierzem" Papszuna. Po wygaśnięciu kontraktu trener musi się jednak pogodzić z utratą wielkiej gwiazdy.

    DJB: Legia pod wodzą Papszuna – rewolucja czy ryzyko?POLSAT GO

    W bieżącym sezonie Bartosz Kapustka rozegrał łącznie 30 spotkań na wszystkich frontach. Przełożyło się to na trzy bramki i siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,5 mln euro.

    Marek Papszun
    Marek PapszunPiotr KuczaNewspix.pl
    Bartosz Kapustka
    Bartosz KapustkaIgor JakubowskiNewspix.pl
    Piłkarze w białych strojach z zielonymi i czerwonymi akcentami świętują wspólnie akcję podczas meczu piłkarskiego, wyrażając radość oraz sportową rywalizację. W tle widoczni są kibice oraz inni zawodnicy.
    Zawodnicy Legii WarszawaPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

