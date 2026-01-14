Odkąd tylko Inakiego Astiza na stanowisku trenera Legii Warszawa zastąpił Marek Papszun jak grzyby po deszczu wyrosły plotki dotyczące przyszłości wielu gwiazd. Nie ulega wątpliwości, że "Wojskowych" czeka prawdziwa rewolucja kadrowa.

Rewolucja kadrowa w Legii Warszawa? Wielu piłkarzy na wylocie

Szkoleniowiec błyskawicznie skreślił już kilku graczy na czele z Claude Goncalvesem. Papszun publicznie zadeklarował, że Portugalczyk może już szukać sobie nowego klubu. A to dopiero pierwsze nazwisko na liście zawodników, którzy w najbliższym czasie prawdopodobnie odejdą z Legii.

Znajdują się na niej także Radovan Pankov, Kacper Tobiasz, czy wreszcie Bartosz Kapustka. I chociaż Papszun liczy na reprezentanta Polski, co też zadeklarował mu w rozmowie, jego odejście wydaje się nieuniknione.

Papszun już pogodzony. Media: Kapustka odejdzie latem

Szymon Janczyk z redakcji "Weszło" ujawnił, że kontrakt Kapustki nie zostanie przedłużony. A wygasa już w czerwcu 2026 roku. Trudno się jednak dziwić takiej decyzji 29-latka. Do stołecznego klubu wpłynęło za niego wiele, "bajecznie" brzmiących ofert.

Z naszych ustaleń wynika, że o Kapustkę pytają kluby z kierunków arabskich. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie – w tych okolicach wkrótce możemy oglądać reprezentanta Polski

Najbliższe miesiące Kapustka ma spędzić w Legii, gdzie będzie ważnym "żołnierzem" Papszuna. Po wygaśnięciu kontraktu trener musi się jednak pogodzić z utratą wielkiej gwiazdy.

W bieżącym sezonie Bartosz Kapustka rozegrał łącznie 30 spotkań na wszystkich frontach. Przełożyło się to na trzy bramki i siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,5 mln euro.

