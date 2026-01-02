Dokładnie 19 grudnia, po stosunkowo długiej sadze medialnej Marek Papszun został zaprezentowany oficjalnie jako nowy trener Legii Warszawa. Na stanowisku zastąpił Inakiego Astiza, który od czasu rozwiązania kontraktu z Edwardem Iordanescu pełnił rolę szkoleniowca.

Marek Papszun nowym trenerem Legii. Na starcie same problemy

Pod wodzą Hiszpana "Wojskowi" prezentowali się słabo i zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo w 11 ostatnich spotkaniach. Papszun przejmuje drużynę w wyjątkowo trudnym momencie - stołeczna ekipa odpadła z Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

DJB: Legia pod wodzą Papszuna – rewolucja czy ryzyko? POLSAT GO

Wychodzi na to, że słaba forma to nie jedyny problem, z jakim zmierzyć się będzie musiał na starcie nowy trener. W Legii może w najbliższym czasie dojść do prawdziwego trzęsienia ziemi - na wylocie jest wiele gwiazd. Niektórzy z nich sami domagają się transferów.

Gwiazda chce odejścia z Legii. Papszun musi się z tym pogodzić

Na liście zawodników do odejścia z Legii wskazuje się przede wszystkim Bartosza Kapustkę, Steve'a Kapuadiego i Kacpra Tobiasza. Jak ustalił "Fakt", na rozstanie zdecydowany jest również Radovan Pankov.

Serb czuje się sfrustrowany niewielką liczbą minut i nie ma pewności, czy jego sytuacja ulegnie zmianie pod wodzą Marka Papszuna. 30-latek niemal od początku listopada zmaga się z kontuzją, przez którą stracił już dziewięć meczów. W bieżącym sezonie wystąpił tylko w 12 spotkaniach, co nie przełożyło się nawet na 1000 minut.

"Fakt" dodaje, że najbardziej realnym kierunkiem dla stopera wydaje się Turcja. Jak na decyzję zawodnika zareaguje Marek Papszun? Mógł on nie spodziewać się, że przyjdzie mu dysponować tak wąską kadrą wśród której są gracze, którzy dłużej nie chcą reprezentować barw "Wojskowych".

Radovan Pankov PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Marek Papszun zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa Igor Jakubowski Newspix.pl

Steve Kapuadi i Radovan Pankov MICHAL GACIARZ/ARENA AKCJI Newspix.pl