Wstrząs w Legii? Szykuje się fala rozstań, Josue to dopiero początek

- To był zaszczyt grać w tym klubie. Jestem zadowolony z tej historii, ale nie do końca, bo nie zdobyłem mistrzostwa. Myślę jednak, że ja i wy, kibice stworzyliśmy dobre relacje i nigdy tego nie zapomnę. Ode mnie i od mojej rodziny przesyłam uściski, słowa wielkiego szacunku, wiele miłości i jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że do zobaczenia na stadionie za dwa tygodnie. To dla mnie ważne, żeby zobaczyć was wszystkich na stadionie, stworzyć coś dużego, osiągnąć ważne zwycięstwo i móc powiedzieć wam wszystkim "do widzenia". Z głębi serca bardzo, bardzo dziękuję - takimi słowami Josue pożegnał się z kibicami Legii Warszawa.



Reklama