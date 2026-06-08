Wstrząs w Legii, już go skreślili. Ponad 7 milionów za pożegnanie

Rzutem na taśmę Legia Warszawa przegrała wyścig o europejskie puchary i tym samym zakończyła sezon ligowy na rozczarowującym 6. miejscu. Mimo to Marek Papszun swoją pierwszą niepełną kampanię w roli szkoleniowca stołecznej ekipy traktować może jako mały sukces. W końcu "Wojskowi" przez wiele tygodni walczyli o uniknięcie spadku.

Fala rozstań z Legią. Wiele gwiazd skreślonych przez Papszuna

Trener szybko skonstatował, że kadra potrzebuje solidnej przebudowy, w związku z czym można szykować się na prawdziwą rewolucję. Lista zawodników, których odejście jest już przesądzone, jest długa. A wiele wskazuje na to, że jeszcze się wydłuży.

Już dawno skreśleni zostali Kacper Tobiasz, czy Petar Stojanović. Kontraktu nie przedłuży natomiast Radovan Pankov, który był dla Papszuna jednym z istotniejszych zawodników. Na listę sprzedażową, według ustaleń redakcji Goal.pl trafił natomiast Mileta Rajović.

Legia otwarta na sprzedaż reprezentanta Polski. Kwota robi wrażenie

Na tym nie kończą się ustalenia "Goal.pl". Obok Rajovicia na listę sprzedażową miał trafić też inny kompletny niewypał transferowy - Kacper Urbański.

21-latek stosunkowo szybko przeszedł drogę z jednej z największych nadziei reprezentacji Polski do rezerwowego w Legii. Wychowanek Lechii zwyczajnie nie pasuje do koncepcji Marka Papszuna, a do tego w ostatnim sezonie zanotował kompromitujące liczby - gol i trzy asysty w 28 spotkaniach.

Do tego kontrakt Urbańskiego jest sporym obciążeniem finansowym dla Legii, w związku z czym klub ze stolicy Polski jest otwarty na jego sprzedaż. Negocjacje zamierza zacząć od kwoty 1,8 mln euro. Gdyby udało się go za tyle sprzedać, w przeliczeniu, po aktualnych kursach dawałoby to ponad 7,6 miliona złotych.

Spory odsetek z tej kwoty trafiłby jednak na konto jego poprzedniego pracodawcy - Bologni. Wydaje się, że ta kwota jest w zasięgu kilku ekstraklasowiczów - Rakowa, Lecha, czy Widzewa.





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