Bolesna porażka derbowa ŁKS-u. Kibice tracą nadzieję na utrzymanie

Niemal od początku do końca przeważał Widzew Łódź , choć swoją wyższość udokumentował dopiero po zmianie stron. Najpierw trafił Jordi Sanchez, a wynik na 2:0 ustalił bramką w doliczonym czasie gry Fabio Nunes. Było to trzecie z rzędu derbowe zwycięstwo Widzewa , który oddalił się dzięki niemu od strefy spadkowej.

Passa meczów bez zwycięstwa Łódzkiego Klubu Sportowego przedłużyła się do 11. Strata do przedostatniego miejsca w tabeli wynosi cztery punkty, a do bezpiecznej strefy już 11. Zajmująca 15. pozycję Korona Kielce ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Sytuacja jest dramatyczna - jeśli ŁKS nie zacznie seryjnie wygrywać, nie zdoła się utrzymać.