Wspaniały gest Lukasa Podolskiego. Nadchodzi wielka pomoc dla powodzian

Osoby poszkodowane w powodzi, która nawiedziła południową część Polski, mogą liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli. Do pomocy włączył się również Lukas Podolski. Piłkarz Górnika Zabrze, mistrz świata sprzed dziesięciu lat zdecydował się na wspaniały gest przekazania poszkodowanym 200 tysięcy złotych. Pierwsza połowa z tej kwoty trafi do zbiórki organizowanej przed Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk, a druga do Fundacji Górnika.