Wskazał ostatniego spadkowicza z Ekstraklasy. Dla wielu to będzie szok

Dariusz Ostafiński

Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Arka Gdynia już spadły z PKO Ekstraklasy. O tym, kto jeszcze poleci z ligi, zdecyduje ostatnia kolejka spotkań. Zagrożone są aż cztery drużyny, w tym 4-krotny mistrz Polski Widzew Łódź. Klub z budżetem sięgającym 100 milionów złotych musi wygrać lub liczyć na to, że Termalica pociągnie za sobą na dno Lechię Gdańsk. - Coś czuję, że wiem, jak to się skończy - mówi nam były rzecznik prasowy PZPN Zbigniew Koźmiński.

Teraz to Lechia Gdańsk jest na miejscu spadkowym, ale Zbigniew Koźmiński przekonuje, że zleci Widzew Łódź.

Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Cracovia czy Piast Gliwice? Jedna z tych drużyn spadnie z PKO Ekstraklasy. W ostatniej kolejce Lechia gra na wyjeździe ze zdegradowaną już Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Cracovia podejmuje Koronę Kielce, a Widzew gra u siebie z Piastem. - Patrząc na rozkład gier, skreśliłbym Cracovię z listy zagrożonych drużyn. Wystarczy im jeden punkt w meczu z drużyną, która nie gra już o nic. A nawet, jak go nie zdobędzie, to tylko jakiś niekorzystny splot okoliczności mógłby zrzucić "Pasy" w otchłań - przekonuje nas Zbigniew Koźmiński.

"Coś czuję, że wiem, jak to się skończy". Skreśla legendę

Zdaniem byłego rzecznika prasowego PZPN, który pracował też w ekstraklasowych klubach (Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin) kluczowe dla układu dolnej części tabeli spotkanie zostanie rozegrane w Łodzi. - I coś czuję, że wiem, jak to się skończy - mówi Koźmiński, powołując się na swoje olbrzymie doświadczenie. - Po prostu wiem, co w takiej sytuacji ma znaczenie - zauważa.

- Gdy gra się o wielką stawkę, to liczy się drużyna, gdzie jeden za drugim pójdzie w ogień. I jak patrzę na te zespoły zagrożone spadkiem, to uważam, że w najgorszej sytuacji jest Widzew. Piłkarze z Łodzi nie są w najlepszej kondycji psychicznej. Tam jest bałagan. Jest kilku ciekawych zawodników, ale nie udało się z tej zbieraniny zrobić drużyny. Brak tam takiej spójności. I tak sobie myślę, że skoro dotąd wszystko szło zgodnie z planem, to w końcu musi się zdarzyć coś nieoczekiwanego. Czuję, że padnie na Widzew i to będzie ten trzeci spadkowicz z Ekstraklasy - analizuje nasz ekspert.

Jedną drużynę już na dno pociągnęli

Mamy więc stanowisko i wyrok oparty na doświadczeniu i przeczuciu, ale z drugiej strony jest matematyka. Patrząc na liczby i przeróżne statystyczne kombinacje akurat sytuacja nie wygląda najgorzej. Pierwsza do spadku jest Lechia. Raz, że Termalica w ostatniej kolejce pociągnęła ze sobą na dno Arkę Gdynia (wygrała z nią 3:2 na wyjeździe, strzelając gola w ostatniej minucie), a dwa, że Lechię czeka wyjazd. I potrzebuje wygranej, bo przy remisie może co najwyżej zrównać się punktami z Widzewem (o ile ten przegra z Piastem), a łodzianie mają z Lechią lepszy bilans bezpośrednich spotkań (3:1, 1:2).

Przy wygranej Lechia też musi liczyć na korzystne wyniki innych spotkań. Porażkę lub remis Widzewa, porażkę Cracovii lub równoczesną porażkę Cracovii i Piasta. Pierwsze rozwiązanie oznacza wyprzedzenie Widzewa w tabeli, drugie zrównanie się punktami z Cracovią (bilans bezpośrednich spotkań jest remisowy, ale Lechia ma lepszy bilans bramkowy ogółem), a trzecie dałoby nam małą tabelę, gdzie Lechia byłaby wyżej od Piasta i Cracovii.

Cracovia musiałaby mieć wielkiego pecha

Tak, jak sytuacja Lechii jest skomplikowana, tak w przypadku skazywanego przez Koźmińskiego na spadek Widzewa wszystko jest bardzo proste. Przy remisie lub przegranej Widzew musi się modlić o to, żeby Termalica zatrzymała Lechię. Wygrana z Piastem oznacza, że Widzew na nikogo się nie ogląda i otwiera po meczu szampana.

Jeśli chodzi o Cracovię i Piasta, to te do utrzymania potrzebują minimum remisu. Wtedy nic ich nie interesuje. Piast, remisując na Widzewie, utrzymuje łodzian za plecami, a i Lechia już nie ma w takiej sytuacji szans na dogonienie Piasta. W sumie to gliwiczanie spadną tylko wtedy jeśli Lechia wygra swój mecz, a oni przegrają z Widzewem. Wtedy bowiem Piast i Lechia będą mieć równą liczbę punktów w ligowej tabeli, ale to Lechia ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań (2:1, 1:1).

W najlepszej sytuacji jest Cracovia, która może spaść z Ekstraklasy tylko w jednym przypadku. Chodzi o ten wariant małej tabeli, o której wspominaliśmy, rozważając szanse Lechii. Czyli Cracovia przegrywa, Piast również, a Lechia dzięki wygranej zrównuje się punktami z Piastem i Cracovią. Po ułożeniu małej tabeli wychodzi kolejność: 1. Lechia 6 punktów, 2. Piast 5 punktów, 3. Cracovia 3 punkty. W sumie to nic dziwnego, że nasz ekspert właśnie szanse "Pasów" na utrzymanie ocenił najwyżej.

Czterech piłkarzy drużyny w biało-zielonych strojach świętuje zdobycie bramki podczas meczu piłki nożnej, w tle liczna, wiwatująca publiczność na trybunach.
Piłkarze Lechii GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
piłkarz w bordowym stroju drużyny biegnie po boisku podczas meczu, w tle rozmyte postacie innych zawodników i fragment trybun stadionu
Igor Drapiński, Piast GliwicePiotr Matusewicz East News


