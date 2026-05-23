Wskazał ostatniego spadkowicza z Ekstraklasy. Dla wielu to będzie szok

Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Cracovia czy Piast Gliwice? Jedna z tych drużyn spadnie z PKO Ekstraklasy. W ostatniej kolejce Lechia gra na wyjeździe ze zdegradowaną już Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Cracovia podejmuje Koronę Kielce, a Widzew gra u siebie z Piastem. - Patrząc na rozkład gier, skreśliłbym Cracovię z listy zagrożonych drużyn. Wystarczy im jeden punkt w meczu z drużyną, która nie gra już o nic. A nawet, jak go nie zdobędzie, to tylko jakiś niekorzystny splot okoliczności mógłby zrzucić "Pasy" w otchłań - przekonuje nas Zbigniew Koźmiński.

"Coś czuję, że wiem, jak to się skończy". Skreśla legendę

Zdaniem byłego rzecznika prasowego PZPN, który pracował też w ekstraklasowych klubach (Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin) kluczowe dla układu dolnej części tabeli spotkanie zostanie rozegrane w Łodzi. - I coś czuję, że wiem, jak to się skończy - mówi Koźmiński, powołując się na swoje olbrzymie doświadczenie. - Po prostu wiem, co w takiej sytuacji ma znaczenie - zauważa.

- Gdy gra się o wielką stawkę, to liczy się drużyna, gdzie jeden za drugim pójdzie w ogień. I jak patrzę na te zespoły zagrożone spadkiem, to uważam, że w najgorszej sytuacji jest Widzew. Piłkarze z Łodzi nie są w najlepszej kondycji psychicznej. Tam jest bałagan. Jest kilku ciekawych zawodników, ale nie udało się z tej zbieraniny zrobić drużyny. Brak tam takiej spójności. I tak sobie myślę, że skoro dotąd wszystko szło zgodnie z planem, to w końcu musi się zdarzyć coś nieoczekiwanego. Czuję, że padnie na Widzew i to będzie ten trzeci spadkowicz z Ekstraklasy - analizuje nasz ekspert.

Jedną drużynę już na dno pociągnęli

Mamy więc stanowisko i wyrok oparty na doświadczeniu i przeczuciu, ale z drugiej strony jest matematyka. Patrząc na liczby i przeróżne statystyczne kombinacje akurat sytuacja nie wygląda najgorzej. Pierwsza do spadku jest Lechia. Raz, że Termalica w ostatniej kolejce pociągnęła ze sobą na dno Arkę Gdynia (wygrała z nią 3:2 na wyjeździe, strzelając gola w ostatniej minucie), a dwa, że Lechię czeka wyjazd. I potrzebuje wygranej, bo przy remisie może co najwyżej zrównać się punktami z Widzewem (o ile ten przegra z Piastem), a łodzianie mają z Lechią lepszy bilans bezpośrednich spotkań (3:1, 1:2).

Przy wygranej Lechia też musi liczyć na korzystne wyniki innych spotkań. Porażkę lub remis Widzewa, porażkę Cracovii lub równoczesną porażkę Cracovii i Piasta. Pierwsze rozwiązanie oznacza wyprzedzenie Widzewa w tabeli, drugie zrównanie się punktami z Cracovią (bilans bezpośrednich spotkań jest remisowy, ale Lechia ma lepszy bilans bramkowy ogółem), a trzecie dałoby nam małą tabelę, gdzie Lechia byłaby wyżej od Piasta i Cracovii.

Cracovia musiałaby mieć wielkiego pecha

Tak, jak sytuacja Lechii jest skomplikowana, tak w przypadku skazywanego przez Koźmińskiego na spadek Widzewa wszystko jest bardzo proste. Przy remisie lub przegranej Widzew musi się modlić o to, żeby Termalica zatrzymała Lechię. Wygrana z Piastem oznacza, że Widzew na nikogo się nie ogląda i otwiera po meczu szampana.

Jeśli chodzi o Cracovię i Piasta, to te do utrzymania potrzebują minimum remisu. Wtedy nic ich nie interesuje. Piast, remisując na Widzewie, utrzymuje łodzian za plecami, a i Lechia już nie ma w takiej sytuacji szans na dogonienie Piasta. W sumie to gliwiczanie spadną tylko wtedy jeśli Lechia wygra swój mecz, a oni przegrają z Widzewem. Wtedy bowiem Piast i Lechia będą mieć równą liczbę punktów w ligowej tabeli, ale to Lechia ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań (2:1, 1:1).

W najlepszej sytuacji jest Cracovia, która może spaść z Ekstraklasy tylko w jednym przypadku. Chodzi o ten wariant małej tabeli, o której wspominaliśmy, rozważając szanse Lechii. Czyli Cracovia przegrywa, Piast również, a Lechia dzięki wygranej zrównuje się punktami z Piastem i Cracovią. Po ułożeniu małej tabeli wychodzi kolejność: 1. Lechia 6 punktów, 2. Piast 5 punktów, 3. Cracovia 3 punkty. W sumie to nic dziwnego, że nasz ekspert właśnie szanse "Pasów" na utrzymanie ocenił najwyżej.

