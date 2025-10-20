Wrze w Warszawie. Iordanescu spotkał się z zarządem Legii. Media: klub podjął decyzję

Gdy Legia Warszawa rozstawała się z Goncalo Feio nastroje w Warszawie były trudne do zdefiniowania. Pewna część kibicowskiego grona wyrażała radość, a druga z kolei uważała, że to zła decyzja. Pewne było jednak, że poszukiwania nowego szkoleniowca były dla władz drużyny naprawdę trudne. Ostatecznie wybór padł na mocne nazwisko. Legia zatrudniła bowiem Edwarda Iordanescu.

Mowa więc o byłym selekcjonerze reprezentacji Rumunii, który prowadził tę kadrę przez ponad dwa lata. Wydawało się, że to wybór nieoczywisty, ale może okazać się trafiony. Początek pracy Iordanescu w zespole ze stolicy był naprawdę niezły. Mogło się nawet wydawać, że wszystko zmierza w dobrą stronę, tym bardziej po takich transferach, jak sprowadzenie Kamila Piątkowskiego i Kacpra Urbańskiego.

Kibice domagają się zwolnienia Iordanescu. Trener już wykonał ruch

Wszystko zepsuło się tuż przed październikową przerwą na mecze reprezentacji. Iordanescu wystawił rezerwowy skład na mecz Ligi Konferencji Europy, aby osiągnąć lepszy wynik w Zabrzu, gdzie mierzyli się z Górnikiem. Oba te spotkania Legia przegrała. Co gorsze, po przerwie na kadry nic się nie zmieniło. "Wojskowi" polegli w rywalizacji z Zagłębiem Lubin.

Po tym spotkaniu zrobiło się bardzo gorąco, a kibice zaczęli domagać się zwolnienia Rumuna. Jak się okazuje, sam Iordanescu czuje się odpowiedzialnym za sytuację. Według informacji Piotra Koźmińskiego zaproponował on rozwiązanie umowy podpisanej latem. "Jedno ze źródeł przekonuje nas, że trener wyraził gotowość rozwiązania kontraktu! Miał uznać, że dobro drużyny/klubu musi być na pierwszym miejscu i jest gotowy odejść z Legii, biorąc odpowiedzialność za ostatnie słabe wyniki" - czytamy na "Goal.pl".

Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika jednak, że Legia jak na razie nie rozważa rozstania z 47-latkiem. "To samo źródło twierdzi, że takiego rozwiązania nie chcą jednak szefowie klubu. Władze Legii mają stać na stanowisku, że zmiana szkoleniowca w tym momencie to nie jest dobry pomysł." - dodano. Trudno się dziwić, bo Legię czeka teraz trudny terminarz i wejście nowego trenera do drużyny, mogłoby być skomplikowane.

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio kazał wyrzucić z boiska trenująca Pogoń Grodzisk Mazowiecki Andrzej Iwanczuk East News