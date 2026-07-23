Wrze tuż przed meczem Legii. Papszun publicznie wyciągał na konferencji
Piątkowym meczem z Pogonią Szczecin Legia Warszawa rozpocznie kolejny sezon Ekstraklasy. Marek Papszun na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się m.in. do tematu wzmocnień na pozycji napastnika, o czym sam szeroko mówił kilkukrotnie. Szkoleniowiec "Wojskowych" wprost zaznaczył, czego oczekuje od osób zarządzających klubem.
Legia Warszawa w piątkowy wieczór rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy. Drużynę Marka Papszuna na początek czeka wyjazdowe spotkanie z Pogonią Szczecin. Tuż przed wyjazdem na zachód naszego kraju szkoleniowiec "Wojskowych" odpowiedział na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej.
Jedno z nich dotyczyło potrzeby wzmocnień na pozycji napastnika, o czym trener mówił publicznie, a co mogło zostać odebrane jako wywieranie nacisku na władze klubu.
- Nie, nie naciskam. Moją rolą jest mówić o potrzebach i te potrzeby artykułuje. Nacisk to jest złe słowo. Te potrzeby muszą rozumieć osoby zarządzające klubem, dyrektor sportowy, dyrektor rekrutacji i dyrektor skautingu. Muszą wszyscy rozumieć jakie są potrzeby drużyny i muszą mieć plan na drużynę. Oczywiście jest budżet wokół tej drużyny i dzisiaj to jest kluczowe, żeby wokół się tego budżetu poruszać - stwierdził Papszun.
- Mam nadzieję, że te wszystkie osoby, z właścicielem na czele rozumieją jaka jest sytuacja i jakie są potrzeby tej drużyny. (...) Mi bardzo zależy, ale też bardzo powinno zależeć tym wszystkim kluczowym osobom, żeby osiągać dobre wyniki - dodał po chwili szkoleniowiec Legii Warszawa.
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Papszun wprost o zmianach w Legii. Wskazuje, czego potrzebuje jego drużyna
Po odejściu Jeana-Pierre'a Nsame w Legii pozostało trzech napastników. Są to Mileta Rajović, Antonio Colak i Łukasz Zjawiński. Jest jeszcze Rafał Adamski, którego Papszun raczej wystawia na pozycji ofensywnego pomocnika.
- Trzeba też pamiętać, że w tej chwili mamy trzech napastników, a często gramy dwoma, więc pole manewru nie jest aż tak duże, żeby pozwalać sobie na większe rotacje - odparł Papszun.
Latem w klubie doszło do wielu zmian w składzie. Z zespołem pożegnali się m.in. Juergen Elitim, Radovan Pankov, Kacper Urbański, Kacper Tobiasz oraz Artur Jędrzejczyk.
Pożegnaniem z tym ostatnim wprowadziło kolejne zmiany, do których Papszun odniósł się na konferencji prasowej. Trener potwierdził m.in. nazwisko nowego kapitana zespołu, jego zastępców oraz skład rady drużyny.
W piątek okazję do debiutu będzie miało pięciu nowych zawodników "Wojskowych". Prócz wspominanego już Zjawińskiego są to bramkarz Ivan Brkić, defensorzy Zoran Arsenić i Robert Deziel oraz pomocnik Michal Sevcik. Niepokój kibiców wzbudzał stan zdrowia Arsenicia, lecz Papszun przekonuje, że Chorwat powinien być gotowy do gry.
Mecz Legii z Pogonią zostanie rozegrany w piątek 24 lipca o godz. 20:30. Transmisja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.