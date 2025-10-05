Wrze po wpadce Legii. Trener w roli głównej. "Jak masz honor, odejdź sam"

W czwartek Legia Warszawa przegrała 0:1 z Samsunsporem w pierwszym meczu Ligi Konferencji. Na starcie z tureckim zespołem Edward Iordanescu postawił na zawodników, którzy zazwyczaj zasiadają na ławce rezerwowych. Decyzje trenera "Wojskowych" zdziwiły wielu kibiców i ekspertów.

Szkoleniowiec dał do zrozumienia, że w jego hierarchii ważniejsze jest niedzielne starcie z Górnikiem w Zabrzu. Na mecz Ekstraklasy, w wyjściowym składzie Legii pojawili się już piłkarze, tacy jak Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek czy Juergen Elitim. Mimo ich obecności goście przegrali 1:3. Bohaterem spotkania był Ousmane Sow. Senegalczyk w pierwszej połowie zanotował asystę do Maksyma Khlana, a następnie sam trafił do siatki. To samo powtórzył w drugiej odsłonie. Honorowe trafienie dla Legii w końcówce zdobył Wahan Biczachczian.

Czy Legia zlekceważyła rywala w Lidze Konferencji? Boniek mówi wprost!. WIDEO Polsat Sport

Eksperci ostro po porażce Legii. Iordanescu na świeczniku

Nie da się ukryć, że dużą odpowiedzialność za tę porażkę ponosi rumuński trener. Po drugiej z rzędu przegranej stołecznego klubu niektórzy nie zostawili na nim suchej nitki.

"Trener Legii to "niezły" psycholog, tak chłopaków tym szykowaniem na Górnik spresował, że zawodnicy nie wyszli z szatni. Za to Górnik wykorzystał bezlitośnie" - pisze Dawid Celt, który na co dzień zajmuje się damskim i męskim tenisem. Tym razem wziął pod lupę piłkarską drużynę Legii.

"Iordanescu jak masz honor, odejdź sam" - czytamy na profilu Łukasza Ciony, który do wpisu dołączył materiał wideo.

"Imponujące są te personalne roszady Edwarda Iordănescu. Co prawda w czwartek Legia Warszawa przegrała z Samsunsporem w Lidze Konferencji, ale za to dziś nie zdobyła żadnego punktu w meczu z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. Coś za coś" - pisze mocno ironicznie Sebastian Staszewski.

"Gdyby Legia nie straciła wcześniej trzech goli, prowadziłaby ulubionym wynikiem trenera Iordanescu! Tydzień-kompromitacja Iordanescu. Ale przynajmniej przerwa na kadrę i można się wyspać" - dodaje Konrad Ferszter ze Sport.pl.

"Na razie największy argument za pozostawieniem Ediego to duża liczba transferów i krótki staż pracy. Jak dla mnie trochę mało. Ciekawe, czy dostarczy kolejne" - ocenia Tomasz Ćwiąkała.

"Tak jak w czwartek - 3 zwycięstwa i jedna porażka. Górnik dobry i konkretny. A Legia?…….." - czytamy na profilu Zbigniewa Bońka.

"Ogromnie przegrał ten tydzień Iordanescu. Absurdalny skład na Samsunspor. Teraz porażka z Górnikiem i nie da się wytłumaczyć, że zmęczeni po pucharach skoro rotował. Ale problem Legii jest taki, że oni są kompletnie niegroźni, bez względu na skład. Dziś doszedł blamaż w obronie" - podsumował Sebastian Chabiniak.

