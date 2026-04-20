Mariusz Stępiński na boiskach Ekstraklasy zadebiutował już w wieku 16 lat jako zawodnik Widzewa Łódź. Kilka miesięcy później został brązowym medalistą mistrzostw Europy do lat 17. Jego pierwsze podejście do ligi zagranicznej nie zakończyło się sukcesem. Stępiński spędził półtorej roku w niemieckiej Norymberdze, gdzie występował w drużynie rezerw.

Przepustkę do lig zagranicznych dały mu udane występy w Ruchu Chorzów. Po świetnym sezonie zakończonym strzeleniem 15 goli w Ekstraklasie po Stępińskiego zgłosił się francuski FC Nantes. Występami w Ligue 1 napastnik rozpoczął tym samym podróż po Europie, która w jego przypadku trwała prawie dziesięć lat.

Po Francji przyszła pora na Włochy. Stępiński na boiskach Serie A rozegrał łącznie 78 spotkań, w których strzelił 14 goli. Ostatni sezon w Italii Polak spędził w drugiej lidze, po czym ponownie zdecydował się zmienić otoczenie. Wybór padł na Cypr, gdzie grał przez kolejne cztery i pół roku.

Mariusz Stępiński powrócił do Ekstraklasy. Tak ocenił jej poziom

Pod koniec grudnia ubiegłego roku w mediach gruchnęła nowina. Mariusz Stępiński po prawie dziesięciu latach przerwy powrócił na boiska Ekstraklasy. 30-latek związał się półrocznym kontraktem z Koroną Kielce. Jego powtórny debiut na polskich stadionach odbił się szerokim echem. Po jego dublecie Korona wygrała na wyjeździe 2:1 z Legią Warszawa. Napastnik w tym momencie ma na koncie 11 spotkań w lidze, w których strzelił cztery bramki.

Mariusz Stępiński w rozmowie z "Foot Truck" wypowiedział się szerzej na temat swojego powrotu do Ekstraklasy. O ile piłkarz docenił znaczny postęp, jak idzie o infrastrukturę, to miał odmienne zdanie odnośnie poziomu gry. Jak sam stwierdził, jakość piłkarska Ekstraklasy nie wzrosła od czasów jego wyjazdu z ojczyzny.

- Uważam, że liga zmieniła się pod względem stadionów. Mamy więcej drużyn w europejskich pucharach, tylko musimy sobie odpowiedzieć obiektywnie i sprawiedliwie na pytanie, dlaczego tak jest. Odpowiedź jest prosta: bo powstała Liga Konferencji, która jest znakomicie zszyta na miarę Ekstraklasy. My dalej nie występujemy w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieje, że te przyszłe lata przyniosą przeskok. Pod względem jakości piłkarskiej ja nie myślę, że coś się zmieniło. Nie zmieniło się aż tak dużo, bym mógł powiedzieć "Wow, teraz to lepsi piłkarze grają" - ocenił Mariusz Stępiński.

Korona Kielce z Mariuszem Stępińskim w składzie zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową. W następnej kolejce Ekstraklasy drużyna Jacka Zielińskiego zagra z GKS-em Katowice.

Piłka Ekstraklasy

Korona Kielce pokonuje Widzew Łódź 2:1

