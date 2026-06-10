Wrócił do Polski po latach, brutalna weryfikacja. Raków ogłosił koniec
Po ponad 11 latach Paweł Dawidowicz wrócił do Polski i zimą tego roku zasilił Raków Częstochowa. Jego pobyt w ekipie prowadzonej wówczas przez Łukasza Tomczyka nie był jednak zbyt udany, bowiem sam zainteresowany nie grał za dobrze. Umowa pomiędzy stronami obowiązuje do końca czerwca i zastanawiano się, czy pozostanie on w klubie na dłużej. W środę w tej sprawie nadano oficjalny komunikat, a klub przekazał, że współpraca została zakończona.
Bardzo głośno w minione lato było wokół Pawła Dawidowicza. Defensor rozstał się po siedmiu latach gry we Włoszech z Hellasem Verona i został wolnym agentem. Niedługo potem podpisał kontrakt z arabskim Al-Hazm, lecz tam był niespełna przez miesiąc i rozwiązał umowę z klubem.
Przez to pozostawał bezrobotny przez długi czas. W końcu na usługi piłkarza skusił się Raków Częstochowa, a 31-latek podpisał umowę do końca czerwca tego roku. Wówczas wydawało się, że będzie sporym wzmocnieniem i uporządkuje grę w linii defensywnej ekipy Łukasza Tomczaka.
Ostatecznie wystąpił on w 12 spotkaniach w tym sezonie, a w ich trakcie nie strzelił żadnego gola. Nie zaliczył również żadnej asysty. W sumie na murawie spędził 588 minut, lecz nie grał zbyt dobrze. Z tego względu pod znakiem zapytania stała jego przyszłość w zespole spod Jasnej Góry.
Dawidowicz odchodzi z Rakowa. Jest oficjalny komunikat
Wszystko wyjaśniło się w środowe popołudnie. Raków Częstochowa wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o zakończeniu współpracy. Drużyna pożegnała defensora życząc powodzenia w dalszej karierze, a również podziękowała za reprezentowanie klubowych barw.
- Paweł Dawidowicz odchodzi z Rakowa Częstochowa. Paweł, dziękujemy za reprezentowanie naszych barw i życzymy powodzenia w dalszej karierze - przekazano.
Na tę chwilę nie wiadomo, czy Dawidowicz pozostanie w Polsce. Na rozwój sytuacji należy nieco poczekać. Możliwe jednak, że reprezentant Polski faktycznie zdecyduje się na grę za granicą.