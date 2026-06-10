Wrócił do Polski po latach, brutalna weryfikacja. Raków ogłosił koniec

Bardzo głośno w minione lato było wokół Pawła Dawidowicza. Defensor rozstał się po siedmiu latach gry we Włoszech z Hellasem Verona i został wolnym agentem. Niedługo potem podpisał kontrakt z arabskim Al-Hazm, lecz tam był niespełna przez miesiąc i rozwiązał umowę z klubem.

Przez to pozostawał bezrobotny przez długi czas. W końcu na usługi piłkarza skusił się Raków Częstochowa, a 31-latek podpisał umowę do końca czerwca tego roku. Wówczas wydawało się, że będzie sporym wzmocnieniem i uporządkuje grę w linii defensywnej ekipy Łukasza Tomczaka.

Ostatecznie wystąpił on w 12 spotkaniach w tym sezonie, a w ich trakcie nie strzelił żadnego gola. Nie zaliczył również żadnej asysty. W sumie na murawie spędził 588 minut, lecz nie grał zbyt dobrze. Z tego względu pod znakiem zapytania stała jego przyszłość w zespole spod Jasnej Góry.

Dawidowicz odchodzi z Rakowa. Jest oficjalny komunikat

Wszystko wyjaśniło się w środowe popołudnie. Raków Częstochowa wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o zakończeniu współpracy. Drużyna pożegnała defensora życząc powodzenia w dalszej karierze, a również podziękowała za reprezentowanie klubowych barw.

- Paweł Dawidowicz odchodzi z Rakowa Częstochowa. Paweł, dziękujemy za reprezentowanie naszych barw i życzymy powodzenia w dalszej karierze - przekazano.

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Na tę chwilę nie wiadomo, czy Dawidowicz pozostanie w Polsce. Na rozwój sytuacji należy nieco poczekać. Możliwe jednak, że reprezentant Polski faktycznie zdecyduje się na grę za granicą.

Paweł Dawidowicz Marcin Golba AFP

Paweł Dawidowicz Piotr Matusewicz AFP

Paweł Dawidowicz Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP





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