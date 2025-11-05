Wreszcie przełom ws. mistrza świata. Zadebiutował w Polsce, klub już ogłosił

Finaliści ostatniej edycji Pucharu Polski we wrześniu wywołali spore poruszenie, decydując się na podpisanie kontraktu z Benjaminem Mendym. Tacy piłkarze jak Francuz rzadko wybierają kraj nad Wisłą. W końcu mowa o mistrzu świata z 2018 roku, który jeszcze kilka lat temu znajdował się wśród czołowych defensorów świata. Kibice od tego momentu nie mogli doczekać się debiutu nowego nabytku.

Problem jednak w tym, że organizm sportowca potrzebował czasu, by wejść na właściwe obroty. Obrońca był stopniowo wprowadzany do drużyny. Podczas ostatniego meczu w Płocku pojawił się nawet w kadrze meczowej, lecz Thomas Thomasberg nie zdecydował się na wprowadzenie 31-latka na murawę. Wydawało się więc, iż długo wyczekiwany moment nastąpi w najbliższy weekend, kiedy to Pogoń zmierzy się u siebie z Jagiellonią.

Benjamin Mendy już po pierwszym meczu w barwach Pogoni. Wielka radość w Szczecinie

Fani ostatecznie dostali nieoczekiwany prezent w środowe popołudnie. Benjamin Mendy wystąpił dziś po raz pierwszy w koszulce Pogoni. Szczecinianie zagrali towarzysko z zaprzyjaźnionym Świtem, mającym siedzibę w tym samym mieście. Defensor biegał za futbolówką przez ponad godzinę. "Debiut Benjamina z Gryfem na piersi" - napisała "Duma Pomorza" w mediach społecznościowych, chwaląc się przy okazji świeżymi zdjęciami.

Rozwiń

Podopieczni Thomasa Thomasberga triumfowali z niżej notowanymi rywalami 2:0. Obie bramki padły przed przerwą. Do siatki trafiali Patryk Paryzek oraz Jakub Lis.

Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu. Mocno pracowałem na to, aby ten dzień nadszedł. To bardzo duży krok dla mnie, spędziłem na boisku 60 minut, miałem okazję do gry z kolegami z drużyny. (...) Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby grać dla drużyny w lidze

Czy niebawem zagra na wypełnionym kibicami stadionie? O tym przekonamy się w niedzielę.

Ostra dyskusja w Polsat Futbol Cast. "Legia to taki Bayern Niemiec". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Benjamin Mendy, mistrz świata z 2018 roku MARVIN IBO GUNGOR AFP

Benjamin Mendy i Pep Guardiola, 17.04.2019 r. BEN STANSALL AFP

Benjamin Mendy Xavier Laine AFP