Wraca Ekstraklasa. Kluczowa zmiana przepisów. Kibice będą łapać się za głowy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Po 47 dniach zimowego antraktu wznawiamy rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy. To nie będzie już ta sama liga, którą kibice pamiętają z lata i jesieni. Nowe wytyczne dotyczące zasad dyktowania rzutów karnych mogą okazać się rewolucyjne. I już na starcie rundy rewanżowej gwarantują dodatkowe emocje, niekoniecznie czysto sportowe. Kontrowersje wokół zatwierdzonych zmian mamy jak w banku. Trudno zakładać, że piłkarze z marszu przestawią się na zmodyfikowany system interpretacji przepisów.

Sędzia piłkarski w czarnym stroju wydaje polecenie, energicznie wskazując coś ręką, z gwizdkiem w ustach i słuchawką w uchu podczas meczu sportowego.
Szymon Marciniak OLIWIA BURAS/ARENA AKCJINewspix.pl

Początek pierwszej w tym roku kolejki Ekstraklasy wyznaczono na piątek, 30 stycznia. Tego dnia odbędą się dwa spotkania: Zagłębie Lubin - GKS Katowice (18:00) i Radomiak Radom - Arka Gdynia (20:30). I już na starcie musimy być gotowi na sporego kalibru kontrowersje.

W rundzie wiosennej wchodzą bowiem w życie nowe zasady interpretacji incydentów w polu karnym, mogących skutkować podyktowaniem "jedenastki". Opowiedział o nich na antenie Canal+ Sport ekspert tej stacji i były arbiter Adam Lyczmański.

Ekstraklasa po nowemu. Sędziowie będą inaczej reagować w polu karnym. "Twarda, męska gra"

Zasadniczo w życie wchodzą trzy zmiany dotyczące interpretacji zdarzeń w obrębie pola karnego. Lyczmański wytłumaczył skrupulatnie ich istotę. Wynika z nich, że gra w "szesnastce" stanie się teraz bardziej kontaktowa.

Oto nowe wytyczne dla arbitrów:

1. Każde zagranie nienaturalnie ułożoną ręką w polu karnym będzie skutkowało podyktowaniem "jedenastki". Traci znaczenie fakt, że wcześniej piłka odbiła się od innej części ciała zawodnika broniącego - od nogi, korpusu lub głowy.

2. Rację bytu tracą tzw. "miękkie karne". Chodzi o sytuacje, gdy atakujący umyślnie szuka kontaktu z obrońcą. Upadek po wstawieniu nogi w tor biegu defensora nie będzie już kwalifikowany jako przewinienie.

3. Bramkarz w polu karnym będzie mógł swobodnie interweniować - bez obaw, że przy okazji uderza lub wytrąca z równowagi przeciwnika. Jeśli atakuje piłkę jako pierwszy i osiąga cel, pozostaje bezkarny. Kluczowe pozostają intencje golkipera.

    Z jakim skutkiem nowe przepisy zostaną wdrożone w boiskową praktykę? Na to pytanie odpowiedzą już najbliższe dni. Kibice, którzy nie zdążą zaznajomić się z zatwierdzonymi zmianami, w nadchodzący weekend mogą przecierać oczy ze zdumienia.

    Wygląda na to, że na rodzimych stadionach będziemy mieli teraz niemałą dawkę angielskiej odmiany futbolu. - Rzut karny musi być "soczysty". Twarda, męska gra - stawia sprawę jasno Lyczmański. Margines niedomówień wydaje się zatem niemal zerowy. Czas na pierwszą weryfikację.

      Sędzia piłkarski prowadzi mecz, ubrany w czarny strój z oznaczeniami FIFA, w tle widocznych dwóch zawodników w biało-czerwonych pasiastych koszulkach i rozmazane światła stadionu.
      W nadchodzących tygodniach decyzje arbitrów Ekstraklasy mogą budzić kontrowersje i niezrozumienieMarcin GolbaAFP
      Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden z nich wykonuje wślizg, próbując zatrzymać rywala w dynamicznej akcji na boisku.
      O wymuszenie rzutu karnego będzie w rundzie wiosennej znacznie trudniej niż do tej pory Foto OlimpikAFP
      Oficjalna piłka meczowa z kolorowymi wzorami umieszczona na niebieskim postumencie z logotypami PKO Bank Polski Ekstraklasa na tle rozmytego stadionu.
      Wracamy do wyścigu o tytuł piłkarskiego mistrza Polski!KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

