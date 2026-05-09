Wpadka Lecha, ale co zrobił Górnik. Sensacja w Zabrzu tydzień po finale Pucharu Polski

Nie tak dawno temu Górnik Zabrze dokonał wielkiej rzeczy. Po latach posuchy zespół sięgnął po Puchar Polski. Co więcej, Zabrzanie wciąż mają szansę na zajęcie wysokiego miejsca na koniec tegorocznej edycji PKO BP Ekstraklasy.

Teoretycznie ilość spotkań, dzielących ekipę od zakończenia rozgrywek, pozwala nawet myśleć o mistrzostwie kraju. Do liderującego Lecha Poznań tracą bowiem 7 punktów. Poznaniakom zostały tylko 2 spotkania, podczas gdy w przypadku Górnika liczba ta wynosi aż 4 mecze. Co więcej, Lech Poznań w rozgrywanym dzień wcześniej meczu zaliczył remis 1:1 z Arką Gdynia.

Planem minimum Górnika zapewne jest obecnie zajęcie 2. miejsca. Zabrzanie nie są jednak jedyną ekipą, która ostrzy sobie zęby na pozycję wicelidera tabeli. W gronie potencjalnych kandydatów znajduje się także Zagłębie Lubin, które traciło do obecnego wicelidera - Jagiellonii Białystok - 4 "oczka". Górnik posiadał natomiast identyczny bilans punktowy co "Duma Podlasia" przy jednym rozegranym spotkaniu mniej. Bezpośredni mecz tych ekip był więc bardzo ważny w kontekście ostatecznego ułożenia ligowej tabeli.

Pierwsze minuty pojedynku w Zabrzu obfitowały w szereg ciekawych akcji, które jednak nie docierały do etapu finalizacji. Za każdym razem defensorzy neutralizowali zagrożenie. Ten schemat powtarzał się przez większą część pierwszej połowy. Prowadzący spotkanie Szymon Marciniak również nie miał zbyt wiele do roboty.

Groźnie zrobiło się dopiero w 37. minucie, kiedy to Sondre Liseth znalazł się z piłką w polu karnym. Chciał oddać precyzyjny strzał jednak jego pozycja nie pozwoliła na włożenie pełnej mocy w uderzenie. Bramkarz gości złapał futbolówkę, choć zrobił to "na raty".

Chwilę później doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. W jednej z akcji Patrik Hellebrand złapał się bowiem za bark, padając jednocześnie na murawę. Znajdujący się obok Marciniak zaczął energicznie sygnalizować konieczność udzielenia medycznej pomocy zawodnikowi Górnika. Sytuacja nie wyglądała dobrze, jednak o dziwo, Czech bardzo szybko powrócił na plac gry. Boisko opuścił natomiast Michal Sacek, który kilkanaście minut wcześniej ucierpiał w powietrznym starciu z rywalem. Pierwotnie wyraził chęć kontynuowania swojego udziału w meczu, jednak w pewnym momencie zasygnalizował konieczność opuszczenia boiska.

Po pierwszej połowie na tablicy widniał bezbramkowy remis. Tego typu rezultat z pewnością nie zadowalał żadnej ze stron pojedynku. Dlatego też w początkowych minutach drugiej odsłony zawodnicy jednej i drugiej strony znów ruszyli do szaleńczych ataków. Do pewnego momentu nieco lepiej wychodziły one gospodarzom, lecz wciąż żaden nie doprowadził do otwarcia wyniku.

Przełamanie w końcu nastąpiło, jednak nie w sposób, jaki zapewne spodziewali się fani gospodarzy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła pod nogi Jakuba Kolana. Ten nie zawahał się ani przez chwilę. Jego wyśmienity strzał zza pola karnego nie dał najmniejszych szans golkiperowi Górnika. Tym sposobem, Zagłębie Lubin wyszło na sensacyjne prowadzenie.

Zwycięscy Pucharu Polski mieli jeszcze około 30 minut na odrobienie powstałej straty. Gol podziałał jednak niezwykle motywująco na ich oponentów. W 75. minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Levente Szabo wykazał się wybitnym zagraniem w polu karnym. To otworzyło mu drogę do stuprocentowej okazji strzeleckiej. Godne pochwały jest także podanie autorstwa Jakuba Sypka, które ostatecznie przerodziło się w asystę.

Drugie trafienie niemalże rozbiło zawodników Górnika. Próbowali oni jeszcze odmienić losy tego meczu, lecz ostatecznie ta sztuka nie udała im się. Zabrzanie nie wykorzystali tym samym "prezentu" jaki otrzymali od swoich rywali z Poznania.

Statystyki meczu Górnik Zabrze 0 - 2 KGHM Zagłębie Lubin Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 25 13 Strzały celne 5 6 Strzały niecelne 11 6 Strzały zablokowane 9 1 Ataki 95 53

Kadr z meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin Mateusz Sobczak Newspix.pl

