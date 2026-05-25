Właściciel Widzewa ucina spekulacje, decyzja już zapadła. Oficjalnie ogłosił

Oprac.: Paweł Nowak

W ostatniej chwili Widzew Łódź wyszedł ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Mimo to o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej musiał walczyć do końca sezonu. To finalnie się udało, a ekipa Aleksandara Vukovicia na zakończenie kampanii ograła 2:1 Piast Gliwice. Mimo to w mediach głośno było o przyszłości trenera. Głos w tej sprawie zabrał właściciel klubu, Robert Dobrzycki. Wątpliwości zostały rozwiane.

W sobotę 23 maja odbyła się ostatnia kolejka sezonu 2025/2026 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Choć mistrza kraju poznaliśmy już jakiś czas temu ekscytująco zapowiadała się walka o utrzymanie. Zagrożony spadkiem do ostatnich chwil był Widzew Łódź. Od początku marca trenerem ekipy jest Aleksandar Vuković, który próbował uratować ekipę.

Ostatecznie się to udało, a klub po pokonaniu 2:1 Piasta Gliwice zakończył rywalizację z 42 punktami na koncie na 14. miejscu. Mimo wykonania celu przez Serba w mediach zaczęły pojawiać się informacje ws. ewentualnego zakończenia współpracy. Co więcej, w gronie potencjalnych następców wymieniało się Macieja Skorżę, który niedawno opuścił japońską Urawę.

Głos w całej sprawie w końcu zabrał Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź. Ten w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" został zapytany o przyszłość szkoleniowca. Odpowiedź nie pozostawiła żadnych złudzeń i zakończyła wszelkie dyskusje. Popularny "Vuko" pozostanie na stanowisku.

- Absolutnie tak. Zostajemy z trenerem - przyznał.

Dobrzycki stanowczo ws. transferów. To może zaskoczyć

Wokół Widzewa było głośno nie tylko wobec gorszych wyników, a także przez transfery - szczególnie zimowe. Wówczas ekipa wydała ogromne kwoty i sprowadziła m.in. Przemysława Wiśniewskiego. Czego natomiast można spodziewać się po klubie w nadchodzącym okienku?

- Myślę, że spokojnie zmieścimy się na jednej ręce. Chociaż gdyby wszystko dobrze poszło, może potrzebna byłaby druga ręka. Wiadomo, że część zawodników odejdzie i trzeba będzie reagować - mówił właściciel.

Teraz kluby PKO BP Ekstraklasy czeka spora przerwa. Kolejny sezon rozpocznie się zapewne podobnie jak poprzednie - w połowie lipca. Na oficjalne potwierdzenie terminarza należy jednak nieco poczekać.

Robert Dobrzycki
Aleksandar Vuković
Widzew Łódź


