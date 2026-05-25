W sobotę 23 maja odbyła się ostatnia kolejka sezonu 2025/2026 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Choć mistrza kraju poznaliśmy już jakiś czas temu ekscytująco zapowiadała się walka o utrzymanie. Zagrożony spadkiem do ostatnich chwil był Widzew Łódź. Od początku marca trenerem ekipy jest Aleksandar Vuković, który próbował uratować ekipę.

Ostatecznie się to udało, a klub po pokonaniu 2:1 Piasta Gliwice zakończył rywalizację z 42 punktami na koncie na 14. miejscu. Mimo wykonania celu przez Serba w mediach zaczęły pojawiać się informacje ws. ewentualnego zakończenia współpracy. Co więcej, w gronie potencjalnych następców wymieniało się Macieja Skorżę, który niedawno opuścił japońską Urawę.

Głos w całej sprawie w końcu zabrał Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź. Ten w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" został zapytany o przyszłość szkoleniowca. Odpowiedź nie pozostawiła żadnych złudzeń i zakończyła wszelkie dyskusje. Popularny "Vuko" pozostanie na stanowisku.

- Absolutnie tak. Zostajemy z trenerem - przyznał.

Dobrzycki stanowczo ws. transferów. To może zaskoczyć

Wokół Widzewa było głośno nie tylko wobec gorszych wyników, a także przez transfery - szczególnie zimowe. Wówczas ekipa wydała ogromne kwoty i sprowadziła m.in. Przemysława Wiśniewskiego. Czego natomiast można spodziewać się po klubie w nadchodzącym okienku?

- Myślę, że spokojnie zmieścimy się na jednej ręce. Chociaż gdyby wszystko dobrze poszło, może potrzebna byłaby druga ręka. Wiadomo, że część zawodników odejdzie i trzeba będzie reagować - mówił właściciel.

Teraz kluby PKO BP Ekstraklasy czeka spora przerwa. Kolejny sezon rozpocznie się zapewne podobnie jak poprzednie - w połowie lipca. Na oficjalne potwierdzenie terminarza należy jednak nieco poczekać.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Aleksandar Vuković Foto Olimpik AFP

Widzew Łódź Foto Olimpik AFP





Na San Siro zawód wielkiego kalibru! Milan przegrywa mecz o wszystko. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports