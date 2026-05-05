Dobrzycki pod koniec marca został większościowym udziałowcem Widzewa. Pierwszą transferową ofensywę klub przeprowadził latem, a kolejną zimą. Do zespołu przyszło 23 piłkarzy, a w sumie na transfery wydano ponad 22 mln euro.

Choć Dobrzycki nie zapewniał, że nie spodziewa się walki o mistrzostwo, to nie przypuszczał, że drużyna będzie rozpaczliwie bronić się przed degradacją. Utrzymanie byłoby pewniejsze, gdyby nie fatalna gra w końcówkach. W ostatnich minutach Widzewa stracił punkty z Rakowem Częstochowa (1:1) i Radomiakiem (1:2).

Czarę goryczy przelała porażka w prestiżowym meczu w Warszawie. Z Legią Widzew przegrał po bramce w 97. minucie. Dobrzycki oglądał mecz na żywo, a po gole po prostu wyszedł z trybun i schował się w loży.

"Słabe wyniki, wiele meczów przegranych lub zremisowanych w ostatnich minutach - to są fakty. Sezon wielu zmian, które wytworzyły oczekiwania i olbrzymie zainteresowanie czymkolwiek, co się dzieje wokół Widzewa. Podsycane to wszystko krytyką, słuszną, a czasem niesłuszną, oraz "faktami" wymyślanymi dla własnej popularności" - napisał we wtorek Dobrzycki w mediach społecznościowych.

I przyznał, że nie tak wyobrażał sobie ten sezon. "Widzewiacy, ten sezon to na pewno rozczarowanie dla nas wszystkich, moje sięga zenitu. Przyjdzie czas na analizę, wnioski i działania po ostatnim meczu" - zapewnił.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Widzew zajmuje 16., spadkowe miejsce. Do bezpiecznej pozycji, którą zajmuje Lechia Gdańsk, traci dwa punkty. Z tą drużyną zmierzy się w sobotę. Dobrzycki wystosował apel do kibiców.

"Widzew to Wielki Klub - to niesamowita społeczność na dobre i na złe. Do końca razem, walka do końca. Przed ostatnimi spotkaniami chciałbym Was prosić o jedność i doping do ostatniej sekundy ostatniego meczu. Jestem za Widzewem od zawsze i obiecuję, że będę na zawsze. Na dobre i na złe - dla mnie Widzew to moje życie. Bądźmy razem - Widzew jest niezniszczalny!" - dodał.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

